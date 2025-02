Protecția Consumatorilor a descins la Cantina din Regie. Ce a găsit Piedone?

În urma verificărilor, s-a constatat că operatorul economic nu a respectat dispozițiile legale privind afișarea informațiilor caracteristice ale preparatelor alimentare.

„Mai precis, în meniul destinat consumatorilor nu erau indicate informațiile necesare referitoare la alergenii prezenți în produsele alimentare, fapt ce constituie o încălcare a reglementărilor în vigoare. În acest context, a fost aplicată o sancțiune sub formă de avertisment. De asemenea, au fost identificate deficiențe în procesul tehnologic desfășurat la cantină, printre care utilizarea de echipamente deteriorate și neigienizate, respectiv două agregate cu chedere deteriorate și neigienizate. În plus, au fost constatate lipsuri în documentația tehnologică, respectiv graficele temperaturilor necompletate pentru două camere frigorifice destinate depozitării alimentelor. Alte deficiențe includeau cosuri de gunoi fără pedală ș̦i capac, precum și materii prime fără elemente de identificare”, spune Cristina Popescu Piedone, președintele ANPC.

În urma constatării acestor deficiențe, comisarii ANPC au dispus remedierea tuturor neregulilor în termen de 15 zile calendaristice ș̦i au aplicat sancțiunea avertismentului. Totodată, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializare și retragerea din circuitul consumului uman a 2,3 kg de materii prime (condimente) în valoare de 67,5 lei, considerate neconforme cu standardele de siguranță alimentară.

(sursa: Mediafax)