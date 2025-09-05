Azi începe Balkanik Festival 2025 - Home of World Music  Trei zile de muzică, dans și artă între 5 si 7 septembrie în Grădina și pe Strada Uranus din București

Pentru trei zile, Grădina Uranus, deschisă publicului doar o dată pe an, și Strada Uranus devin un muzeu viu al tradițiilor reinventate, al ritmurilor globale și al meșteșugurilor care dau viață comunităților.

Programul scenelor

Scena mare, Grădina Uranus

(acces pe bază de bilet/abonament)

Vineri, 5 septembrie

18:00 – Karpov not Kasparov (România)

19:30 – MiASiN (Armenia – Franța)

21:30 – Lupii lui Calancea (Republica Moldova)

Sâmbătă, 6 septembrie

17:30 – Kottarashky & The Rain Dogs (Bulgaria)

19:30 – Ivo Papasov & His Wedding Band (Bulgaria)

21:30 – Omar Souleyman (Siria)

Duminică, 7 septembrie

17:30 – Kanizsa Csillagai (Ungaria)

19:30 – Balkan Taksim (România)

21:30 – Mahala Rai Banda ft. Jony Iliev (România – Bulgaria)

Scena de la Turnul de Apă, Grădina Uranus

(acces pe bază de bilet/abonament)

Vineri, 5 septembrie

16:00 – Miko Baghdasarian & Lari Cash

23:00 – Ligia Keșișian feat. Lucas Molina

Sâmbătă, 6 septembrie

16:40 – Surprise act

23:00 – Andrei Răutz & Daniel Mitulescu (back to back)

Duminică, 7 septembrie

15:30 – DJ Keti Lula Baluba

23:00 – Ligia Keșișian & Miko Baghdasarian

Pe Strada Uranus, Balkanik Fair devine un dancefloor urban deschis tuturor, unde DJ seturile acompaniază târgul de artizanat, atelierele creative și zonele de relaxare, iar accesul este gratuit.

Evenimentul se va desfășura pe strada Uranus, între scuarul de la intersecția cu Calea Rahovei până la intersecția cu Calea Sabinelor, fără afectarea intersecțiilor, de vineri, 5 septembrie de la ora 7:00 până duminică, 7 septembrie, până la ora 22:00

Pe traseul menționat se va asigura o bandă de circulație pentru accesul autovehiculelor în situații de urgență. Restricțiile de trafic vor fi efectuate de Poliția Locală sector 5.

La Balkanik Talks by BRD Groupe Société Générale, festivalul deschide un spațiu de reflecție asupra artei, comunității și ecologiei. Sub tema „Regândirea spațiului balcanic prin artă și ecologie”, artiști și cercetători din România și din regiune explorează cum intervențiile comunitare și protejarea patrimoniului pot transforma mediul în care trăim.

Sâmbătă, între 16:00 și 17:30, discuțiile se concentrează pe revitalizarea spațiilor industriale și a comunităților uitate, alături de invitați precum GCV, Andreea Dorobăț și Teodora Rotaru.

Duminică, între 16:00 și 17:00, atenția se mută asupra identității artistice balcanice și est-europene în context internațional, cu participarea Platforma 13 (Anca Stoica & Sergiu Diță) și Platforma RHEA (Anca Munteanu).

Balkanik Talks aduce astfel un contrapunct reflexiv la energia și bucuria festivalului, explorând legătura între tradiție, contemporaneitate și comunitate.

Grădina Uranus devine un atelier în aer liber, unde tradiția și creativitatea se întâlnesc firesc. Marius și Diana Iosub sculptează lemn, PAPPO Craft arată arta împletirii măturilor, iar MotherBee.ro dezvăluie secretele albinelor și ale lumânărilor din ceară naturală. Bijuteriile din argint și cupru, aranjamentele florale și vitraliile Tiffany transformă festivalul într-un spațiu viu de experiment și inspirație.

Expozițiile aduc la viață povești și simboluri: Bucharest Collage Collective invită publicul la colaje și ateliere participative, Celula de Artă combină arta textilă și poezia contemporană, iar expoziția „Revoluționare - Femei armene care au schimbat lumea” aduce în prim-plan portretele unor femei care au marcat istoria, realizate de artista Maretta Aivazian.

Proiectul Săfițicuminți aduce arta digitală și meșteșugul împreună, cu ateliere precum Paint Your Own Totebag (6 septembrie, 14:00–17:00) și Linogravură (7 septembrie, 14:00–17:00), deschise tuturor vârstelor. Cei mici se pot juca și crea prin ateliere de arts & crafts, pictură, modelaj și jonglerie.

În paralel, OSCAR Downstream, sponsor principal pentru al treilea an consecutiv, pregătește un spațiu interactiv cu previziuni astrologice, photo corner cu vinyl uriaș, jocul Matching Vinyl, prăjituri cu răvașe și ateliere de dreamcatchers și brățări. Turnul de apă din Grădina Uranus va prinde viață printr-un spectacol de video mapping semnat de Adistu, cu sprijinul Epson România, iar vizitatorii vor putea imprima instantaneu fotografii realizate în cadrul festivalului cu imprimante EcoTank, o modalitate sustenabilă de la păstra vie amintirea Balkanik Festival.

Abonamentele pentru Balkanik Festival (Grădina Uranus) sunt disponibile acum la prețul de 280 lei, în rețelele Livetickets, Iabilet, și Eventim. Biletele pe zile pot fi achiziționate la prețul de 140 lei. La intrarea în festival, biletele vor costa 168 lei. Copiii cu vârsta de până la 9 ani se bucură de intrare liberă la festival, însoțiți de adulți. La târgul și activitățile de pe Strada Uranus, intrarea este liberă.

Balkanik Festival – Home of World Music #12, fueled by OSCAR Downstream, este organizat de Asociația Culturală Metropolis.; proiect co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional;*; sponsorizat de BRD Groupe Société Générale, cu sprijinul Uniunii Armenilor din România, al Centrului Cultural Armean din București, al Queen’s Nata de Coco & Queen’s Aloe Vera, European Food Safety Authority, Pop Cola, Vitamin Aqua. Partener tehnic: Epson România. Parteneri de ospitalitate: Hotel Caro, Hotel Minerva. Partener de cercetare: Cult Market Research.

Parteneri media: Radio Guerrilla, Pro TV, Cărturești, AGERPRES, Aici a stat, Scena9, Bookhub, Happ, Infomusic, CriticEyez, Nine O’Clock, Observator Cultural, CVLTARTES, Clivaj, Romania Journal, Utopia Balcanică, Zile și Nopți, subversiv, Like5.ro, Radiografia culturală, Munteanu Recomandă.

* „Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.”

››› Vezi galeria foto ‹‹‹