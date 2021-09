Becoming Landscape HARMONY OF DISASTER. Muzică experiment, un concert al naturii în Parcul Natural Văcărești

Luând ca reper istoria conflictuală a Parcului Natural Văcărești, doi compozitori de muzică contemporană au ales să valorifice acustica hibridă a acestui peisaj dominat de contraste, pentru a aduce publicul mai aproape de natură, prin arta sonoră. Diana Miron (vioară, violă, voce) și Laurențiu Coțac (contrabas, recordist) vor susține un concert live într-un mediu vegetal, alături de instrumentiștii din Outis Quartet (Francisco Miguel Ramonda și David Ursei - viori, Mihai Todoran - violă, Victor Sandu - violoncel) și doi perfomeri vocali (Marina Oprea, Oana Maria Zaharia). Spectacolul, intitulat “Harmony of Disaster”, este una dintre instanțele performative ale proiectului Becoming Landscape, o serie de intervenții culturale și dezbateri pe teme post și trans umaniste, pornind de la ideea hibridizării umanului cu tehnologia și natura.

Pornit de la principiul distrugerii, un proces în desfășurare accelerată, “Harmony of Disaster” reconvertește momente catastrofale, naturale sau provocate de om, listă în care incendiul masiv reprezintă o temă recurentă, alături de cea a exploziei sau cea a migrației în masă. Este o evocare sonoră a unui moment zero ideal, în care distrugerea devine origine a nașterii sublimului și o oportunitate de reconstrucție. Cei opt muzicieni și performeri vor folosi pentru acest concert filtrare sonoră din acustica dezastrelor, texturi alterate de difuzia și reverberația unui spațiu natural cu aparența unui amfiteatru brutalist. Cântecele păsărilor și densitatea vegetală sunt transformate prin procesare computerizată și devin straturi sonore, suprapuse cu zgomote sau cu armonii produse cu ajutorul instrumentelor cu corzi și arcuș. Urmărind lăstărișul și frunzele care țâșnesc prin crăpăturile digului de beton care înconjoară Parcul Natural Văcărești, lucrarea “Harmony of Disaster” caută liniștea în vacarmul poluării fonice, oferind un moment de meditație asupra impactului hotărâtor al evenimentelor catastrofale. În ciuda lor, viața reapare, negreșit, plină de forță și culoare.



Harmony of Disaster

Concertul va avea loc sâmbătă, 9 octombrie, începând cu ora 18:00. Accesul către scenă se face urcând scările dinspre Târgul Vitan, Splaiul Unirii, sector 4, București.

Intervențiile artiștilor sunt neinvazive și nu vor avea impact negativ asupra peisajului, asupra speciilor sau a habitatelor.



Sesiunile de lucru cu muzicieni și performeri - desfășurate într-un cadru sălbatic - vor explora diversitatea sonoră a unui peisaj natural-urban hibrid, examinat prin ascultare activă, urmată de identificarea ritmurilor, a melodiilor și a timbrelor specifice spațiului. În căutarea unor limbaje noi de expresie, vocea devine peisaj, cu tonuri, texturi și nuanțe dictate de distincția dintre sunetul cântat, cuvântul rostit, foneme și texturi timbrale construite de ansamblul de corzi și voci. Natura contribuie la recontextualizarea relației corp uman - obiect – orizont, evocând conotațiile termenului englezesc “feral”, care desemnează starea unui animal sălbatic eliberat din captivitate. Integrarea omului urban în natura îngrădită este mijlocită prin libertatea improvizatorică, o abordare fenomenologică propusă de Diana Miron și Laurențiu Coțac.

Printr-o suită de intervenții, Becoming Landscape dorește să revalorizeze potențialul natural al Parcul Natural Văcărești și să atragă spații culturale alternative într-un nou tip de circuit.

BECOMING LANDSCAPE

Instanța Harmony of Disaster este integrată, alături de alte trei tipuri de performance, în inițiativa Becoming Landscape, o instalație multidisciplinară de artă contemporană care chestionează potențialul simbiotic dintre uman, natură și tehnologie, în cadrul mai larg al teoriilor recente post și trans umaniste. O comunitate artistică își așteaptă publicul timp o lună, până în data de 16 octombrie, în Parcul Natural Văcărești, pentru o serie de intervenții culturale și dezbateri pe teme post și trans umaniste, pornind de la ideea hibridizării umanului cu tehnologia și natura.

Artiștii, alături de invitați, vor explora atât spațiul de întâlnire dintre cultură și natură sau relația între proiecte eșuate și ecosisteme benefice, cât și propriile viziuni apărute în încercare de a-și abandona identitățile socio-culturale, pentru a deveni mai puțin individ și mai mult peisaj. Delta, un spațiu natural protejat, în prezent suspendat în incertitudinea dintre “no man’s land” și periferie, va deveni scenă, topos cultural ocupat de un grup de performeri, muzicieni, artiști vizuali, teoreticieni și specialiști din zona de mediu. Aceștia vor transforma în peisaj multiple limbaje de expresie, de la dans contemporan și land art, la muzică experimentală, cultă sau electronică.

ECHIPA

Coordonator: Raluca Oancea (Nestor) | Curator și coregraf: Andreea David | Vocal Coach: Diana Miron | Arte vizuale: Marina Oprea | Comunicare: Evantia Barca | Performance: Maria Baroncea, Eliza Trefaș, Maria Mora, Oana Maria Zaharia, Eve Cousins și Sînziana Pintean| Artiste vizuale: Andreea Medar și Mălina Ionescu | Sound design: Laurențiu Coțac și Sillyconductor | Vioară: Francisco Miguel Ramonda, David Ursei | Violă: Mihai Todoran | Violoncel: Victor Sandu