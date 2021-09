BECOMING LANDSCAPE. Parcul Natural Văcărești, reconfigurat ca scenă de un grup de muzicieni și performeri. Dans, muzică experimentală și land art vizibil pe Google Maps într-un spațiu uitat, recucerit de natură

O comunitate artistică coagulată în jurul colectivului TechnoFields, inițiat de coregrafa Andreea David, își așteaptă publicul timp o lună în Parcul Natural Văcărești, pentru o serie de intervenții culturale și dezbateri pe teme post și trans umaniste, pornind de la ideea hibridizării umanului cu tehnologia și natura. Artiștii, alături de invitați, vor explora atât spațiul de întâlnire dintre cultură și natură sau relația între proiecte eșuate și ecosisteme benefice, cât și propriile viziuni apărute în încercare de a-și abandona identitățile socio-culturale, pentru a deveni mai puțin individ și mai mult peisaj. Delta, un spațiu natural protejat, în prezent suspendat în incertitudinea dintre “no man’s land” și periferie, va deveni scenă, topos cultural ocupat de un grup de performeri, muzicieni, artiști vizuali, teoreticieni și specialiști din zona de mediu. Aceștia vor transforma în peisaj multiple limbaje de expresie, de la dans contemporan și land art, la muzică experimentală, cultă sau electronică.

BECOMING LANDSCAPE vă invită în Parcul Național Văcărești, pentru o serie de intervenții, situații performative, concerte, dezbateri cu participare liberă, în perioada 24 septembrie - 16 octombrie 2021. Intervențiile artiștilor sunt neinvazive și nu vor avea impact negativ asupra peisajului, asupra speciilor sau a habitatelor.

MICRO-RAVE. Încercări de a deveni peisaj. Vineri, 24 septembrie | Sâmbătă, 9 octombrie | sâmbătă, 16 octombrie. Întâlniri în spații abandonate, nerevendicate, ale nimănui. Grupuri se coalizează uneori pentru o cauză, alteori doar pentru a se abandona în transa unor mișcări care se auto-generează, ca răspuns reflex, repetitiv, la un ritm ritualic. Decupați pentru o vreme dintr-un context formal, dansatorii se transformă în peisaj, dispăruți într-un univers vegetal cu reguli proprii. În cei 30 de ani de când au fost abandonate planurile de a construi un lac de acumulare, vegetația crescută spontan în Delta Văcărești a conturat o poiană, mărginită de un dig de beton cu o înclinație de 21 grade, ansamblu care se arată ca o scenă. În permanentă relație cu această „scenă a naturii”, colectivul TechnoFields va explora „natura” ei, până într-un loc în care peisajul respiră, vorbește prin nenumărate voci, se mișcă, stă, se aplatizează, creează volume, vibrează. Ne abandonăm unui spațiu obiectiv, care anulează orice atribut socio-cultural, primindu-ne ca pe niște simple forme de viață, alături de copaci, iarbă, melci sau păsări. Intrăm în peisaj. Apoi ne pierdem în el. În relație cu Delta Văcărești, TechnoFields concepe o serie de situații performative reunite sub tema micro-rave-ului, ca mijloc de a aduce în atenția publică spațiile abandonate ale orașului, acolo unde vegetația își face loc printre crăpăturile betoanelor, creând un ecosistem propriu, cu o logică și un timp aparte.

Artiști: Andreea David, Maria Baroncea, Eliza Trefaș, Maria Mora, Giles Eldridge, Oana Maria Zaharia, Eve Cousins, Sînziana Pintean, Sillyconductor.

OUTLANDS – Vineri, 24 septembrie | Sâmbătă, 16 octombrie. Interferând cu spațiul natural care o găzduiește, instalația land art Outlands urmărește teme multiple, de la construcțiile ritualice, la principii de urbanism și teme sociale. Pe parcursul a patru săptămâni, artistele Marina Oprea, Andreea Medar și Mălina Ionescu vor realiza o construcție de mari dimensiuni, printr-o intervenție in situ minimală, o decopertare cvasi arheologică - care dezvăluie ultimele ruine recente, fragmente ale unei realități care a rămas în latență. Poziționată la baza digului de ciment care înconjoară parcul, instalația va fi vizibilă din aer și se va transforma în spațiu-gazdă pentru celelalte lumi create în cadrul acestui proiect. De la primul pas în acest peisaj straniu, drumul se pierde definitiv în natură, iar acțiunea îngheață în contururi stranii, evocând seria structurilor ancestrale cu origini necunoscute, de la cercurile din lanurile de cereale la Stonehenge, la Avebury sau giganții din Insula Paștelui. Sunt ansambluri de care peisajul contemporan s-a îndepărtat atât de mult, încât par acum opere extraterestre.

Artiste: Marina Oprea, Andreea Medar și Mălina Ionescu.

BECOMING LANDSCAPE. BECOMING ANIMAL. BECOMING MACHINE – Vineri, 24 septembrie | Sâmbătă, 9 octombrie. Raluca Oancea (Nestor), critic, curator și lector UNArte, va modera o serie de dezbateri interdisciplinare deschise publicului, cu teoreticieni, filosofi, artiști, specialiști de mediu, urmărind tematici precum impactul real al artei contemporane asupra societății, noi abordări vizuale ale peisajului (natural sau urban), medierea relației dintre om și natură cu ajutorul artei și tehnologiei în paradigma postumanistă.

Invitați: Dan Bărbulescu, Laurențiu Fuiorea, Raluca Ionescu Paraschiv, Vasile Mihalache.

HARMONY OF DISASTER – Sâmbătă, 9 octombrie. Un ultim univers este construit din sunete și voci, fabricate sau preluate de la corpuri umane și non-umane și reinterpretate electronic. Cântecele păsărilor, densitatea vegetală, lipsa pereților, devin puncte de pornire pentru texturi sonore, ritmuri și secvențe acustice care vor interfera într-o manieră inedită, modelate prin tehnici extinse de compoziție pentru voci și corzi. Într-o primă etapă, Diana Miron - artist de sunet, performer, compozitoare și vocal coach -, alături de compozitorul și sound designer-ul Laurențiu Coțac, vor capta peisajul sonor al Deltei într-o bancă de sunete. Plecând de la aceste texturi acustice de înaltă rezoluție, cei doi vor iniția un concert-experiment în cadrul căruia sunetele Deltei vor întâlni muzica electro-acustică, vocea performerilor și interpretarea cvartetului de coarde Outis.

Muzicieni: Diana Miron, Laurențiu Coțac, cvartetul Outis (violoniști Francisco Miguel Ramonda, David Ursei, violist Mihai Todoran și violoncelist Victor Sandu).

Primele întâlniri, coordonate de Andreea David, Marina Oprea și Raluca Oancea (Nestor), alături de, Dan Bărbulescu - specialist în politici de mediu, reprezentant al Asociației „Parcul Natural Văcărești”, vor avea loc vineri, 24 septembrie, începând cu ora 13.00, la Punctul de informare în Parcul Natural Văcărești.

Accesul se face dinspre Asmita Gardens

Andreea David este coregrafă și performer. Din 2013 colaborează cu Centrul Național al Dansului, își creează propriile lucrări solo (Nud de femeie brunetă sau I am just about…) și colaborează cu alți artiști din țară sau străinătate, prezentând spectacole pe scene din România, Austria, Germania, Franța, Elveția, Belgia, Suedia, Norvegia, Italia sau Coreea de Sud. În 2020 primește premiul CNDB pentru contribuția adusă dansului contemporan. Continuând experimentele începute cu Techno Transa Body Beats (TTBB) și TechnoFields, Andreea David duce mai departe cercetarea, investigând de data aceasta formele de dans colectiv cu potențial de a crea comunități simbiotice temporare umano-mineralo-vegetale.

Marina Oprea este artistă vizuală și editor al Revistei ARTA, interesată de instanțele în care cultura pop întâlnește arta contemporană. Lucrările sale iau forma unor situații care rup pasivitatea spectatorului, invitându-l pe acesta să participe alături de artistă. Ea lucrează cu performance, video art, rășină epoxidică și o varietate de alte medii. Lucrările ei au fost expuse în diverse spații de artă, precum și spațiul public.

Media tradiționale și cercetarea teoretică pe care le practică Mălina Ionescu și instalațiile, obiectele și intervențiile spațiale ale Andreei Medar converg la nivelul motivației, al relaționării cu dinamica dintre imagine și sens și al interesului pentru memoria, istoria și imageria istoriei personale. Colaborarea artistică dintre cele două este, în același timp, un dialog și o alăturare a două monologuri care au dus la proiecte comune care investighează și se joacă cu teme precum codul, cifrul, memoria comună și partajată, hărțile și modul în care prietenia apare, crește și dezvoltă modul său specific și profund de comunicare.

Diana Miron este artistă de sunet, performer, compozitoare și vocal coach, lucrează în direcțiile de improvizație electro-acustică, muzică spectrală, noise, free jazz, sound design, muzică de teatru sau film. Descoperă sau fabrică rezonanțe într-un limbaj muzical propriu, lucrând atât individual, cât și în colective locale și internaționale, folosind ca materie primă fluxul de aer și modularea emisiilor date de instrumente.

Contrabasistul și sound designerul Laurențiu Coțac este, de asemenea, cunoscut pentru proiecte experimentale, de la free jazz și improvizație, la muzică contemporană, punk și alte inițiative în instalații sonore, sound design, cinema, microfoane și artă în general.

Format din violoniștii Francisco Miguel Ramonda, David Ursei, violonistul Mihai Todoran și violoncelistul Victor Sandu, cvartetul Outis are o formație clasică, dar este cunoscut pentru proiecte experimentale și pentru bucuria de a cânta în locuri neconvenționale.

Raluca Oancea (Nestor), licențiată în filosofie și Computer science, lector al Universității Naționale de Arte din București și cercetător în zona interdisciplinară de confluență a filosofiei cu antropologia și arta vizuală, este o curatoare activă pe scena artei vizuale și o jurnalistă culturală specializată pe teme de estetică, artă contemporană și new media.

Coordonator: Raluca Oancea (Nestor) | Curator și coregraf: Andreea David | Vocal Coach: Diana Miron | Arte vizuale: Marina Oprea | Comunicare: Evantia Barca | Performance: Maria Baroncea, Eliza Trefaș, Maria Mora, Giles Eldridge, Oana Maria Zaharia, Eve Cousins și Sînziana Pintean | Artiste vizuale: Andreea Medar și Mălina Ionescu | Sound design: Laurențiu Coțac și Sillyconductor | Vioară: Francisco Miguel Ramonda, David Ursei | Violă: Mihai Todoran | Violoncel: Victor Sandu