Beyonce, în topul nominalizărilor la premiile Grammy 2023

Totodată, rapperul Kendrick Lamar are 8 nominalizări, cu albumul "Mr. Morale & the Big Steppers", lansat în luna mai, iar cântăreaţa folk-rock Brandi Carlile are 7 nominalizări. Artista R&B Mary J. Blige, este nominalizată la 6 categorii, inclusiv la cea pentru cel mai bun album cu "Good Morning Gorgeous", ca și vedeta pop Harry Styles, tot cu 6 nominalizări.

Taylor Swift va concura pentru cântecul anului cu versiunea de 10 minute a piesei "All Too Well", şi pentru cântecul country al anului şi cel mai bun videoclip. Rapperul portorican Bad Bunny va participa la 3 categorii, inclusiv la cea pentru cel mai bun album cu "Un verano sin ti".

ABBA se întoarce cu "Voyage" pentru cel mai bun album, şi "Don't Shut Me Down" pentru cea mai bună înregistrare.

Recording Academy a introdus un nou premiu pentru cea mai bună muzică de jocuri video, nominalizate fiind "Aliens: Fireteam Elite", "Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok", "Call Of Duty: Vanguard", "Marvel's Guardians Of The Galaxy" şi "Old World".

Cântăreața britanică Adele a obținut 5 premii Grammy în 2017 cu albumul "25", în fața americancei Beyonce, al cărei album "Lemonade" a primit doar premiul pentru cel mai bun album de muzică urbană contemporană.

Beyonce are 41 de ani și și-a lansat albumul "Renaissance" în luna iulie, cu accente dance, house și disco. Nominalizările vizează și cel mai bun album, cel mai bun cântec şi cea mai bună înregistrare a anului, cu melodia "Break My Soul".Și soțul artistei, rapperul Jay-Z, se află în topul celor mai nominalizați artiști din lume, cu 88 de selecții.

