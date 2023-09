BIG BAND-UL RADIO: „THE MAGIC OF JAZZ GIANTS” concert cu acces liber în Piața Festivalului „George Enescu”

Vineri, pe 22 septembrie 2023 (de la ora 20.00), evenimentul cu acces gratuit, sugestiv intitulat „THE MAGIC OF JAZZ GIANTS”, se va desfășura sub bagheta dirijoarei SIMONA STRUNGARU și îl va avea ca solist pe trompetistul SEBASTIAN BURNECI.

Concertul propune publicului din Piața Festivalului compoziții semnate de Chick Corea, Duke Ellington, Buddy Rich, Thad Jones, Charles Mingus sau Peter Herbolzheimer, nume legendare ale jazz-ului mondial promovate și în cadrul seriei de concerte „The Magic of” - pe care Big Band-ul Radio o prezintă în stagiunea sa de la Sala Radio.

Evoluția Big Band-ului Radio la evenimentele din Piața Festivalului completează o amplă participare a ansamblurilor muzicale Radio România la cea de-a 26-a ediție a Festivalului Internațional „George Enescu”. Orchestra Națională Radio, Orchestra de Cameră Radio, Corul Academic Radio și Corul de Copii Radio sunt cele 4 ansambluri Radio România care au fost sau vor fi aplaudate în cadrul a 8 concerte susținute în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, la Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio sau Teatrul Odeon.

Seria de concerte în aer liber cu acces gratuit, prezentată sub titulatura Piața Festivalului „George Enescu” se va derula între 17 și 24 septembrie 2023 - lângă Ateneul Român - și va cuprinde opt seri de concerte ce vor reuni o parte dintre cele mai bine cotate orchestre, soliști și dirijori din România.

