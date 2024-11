Bruce Springsteen deschide concertul de la Toronto cu o ''rugăciune de luptă'' pentru SUA

Rockerul american a susţinut-o pe vicepreşedinta SUA Kamala Harris, candidata democrată la preşedinţie, numindu-l pe republicanul Donald Trump "cel mai periculos candidat la preşedinţie din viaţa mea", într-o înregistrare video postată pe reţelele sociale, relatează joi DPA/PA Media.



În înregistrarea video, Springsteen a mai spus că "dispreţul lui Trump pentru sfinţenia Constituţiei noastre, sfinţenia democraţiei, sfinţenia statului de drept şi sfinţenia transferului paşnic de putere ar trebui să-l descalifice de la preşedinţie".



După rezultatele alegerilor, starul a deschis concertul din oraşul canadian spunând: "Aceasta este o rugăciune de luptă pentru ţara mea", înainte de a interpreta piesa sa din 2007 "Long Walk Home", potrivit înregistrărilor video distribuite pe reţelele sociale.



Piesa, de pe albumul său "Magic", include versuri despre femei şi libertate. A doua melodie din concert a fost "Land Of Hope And Dreams", din 2001, descrisă adesea drept o celebrare a Americii.



Springsteen şi-a cerut scuze pentru apariţia sa pe scenă cu peste o oră întârziere invocând "probleme cu avionul" şi adăugând: "Am fost nevoiţi să stăm ore în şir şi să aşteptăm un alt" avion.



Multe celebrităţi au rămas deznădăjduite de rezultatul alegerilor, printre acestea numărându-se actriţa şi cântăreaţa Ariana Grande şi artista oscarizată Billie Eilish.



"Sunt alături de fiecare persoană care simte incomensurabila greutate a rezultatului de astăzi", a scris Grande pe Instagram.



La rândul său, Eilish, care a susţinut-o pe Kamala Harris, a declarat: "Este un război împotriva femeilor".



Reflectând asupra semnificaţiei prezenţei unei femei de culoare în postura de candidată pentru Casa Albă, rapperiţa şi cântăreaţa Cardi B s-a declarat "atât de mândră" de Harris, în pofida eşecului său.



În schimb, actriţa Jamie Lee Curtis a scris într-o postare pe Instagram că publicul trebuie "să se trezească şi să lupte". "Mulţi vor sărbători, poate chiar vor jubila în urma victoriei lor. Mulţi vor fi uluiţi şi trişti din cauza sentimentului teribil al eşecului. Este acelaşi rezultat, indiferent cine câştigă, pentru că aşa arată America şi democraţia. Aşa a arătat întotdeauna".



"Dar ceea ce înseamnă cu adevărat este să ne trezim şi să luptăm. Să luptăm pentru femei şi pentru copiii noştri, pentru viitorul lor şi împotriva tiraniei, în fiecare zi", a scris ea pe contul său de Instagram adăugând că "asta înseamnă să fii american".

AGERPRES