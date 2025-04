Românii au returnat aproape 349 milioane de ambalaje în luna martie 2025

"Sistemul Garanţie-Returnare (SGR) continuă să înregistreze rezultate pozitive, consolidându-se ca un mecanism esenţial pentru protejarea mediului şi reducerea deşeurilor din România. Potrivit datelor oficiale, doar în luna martie 2025, românii au returnat peste 348,8 milioane de ambalaje, echivalentul a peste 32.100 de tone de PET-uri, sticle şi doze de aluminiu, care au fost direcţionate către reciclare", se arată într-un comunicat al MMAP, remis vineri AGERPRES.



Ritmul susţinut de dezvoltare al infrastructurii SGR este confirmat şi de extinderea reţelei naţionale de puncte de colectare automată, cu 192 de noi RVM-uri (Reverse Vending Machines) puse în funcţiune în ultima lună. Acestea sprijină o reţea naţională în continuă expansiune, care facilitează accesul cetăţenilor la reciclare.



În primul trimestru din 2025, Sistemul Garanţie-Returnare a atins performanţe semnificative: peste 190,2 milioane PET-uri, 88,7 milioane doze de aluminiu şi 69,7 milioane sticle.



"SGR are rezultate foarte bune pentru începutul acestui an, iar în ultima lună am continuat împreună să facem România mai curată. Returnarea ambalajelor se face mai eficient, iar numărul punctelor de colectare nefuncţionale este în scădere constantă", a declarat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet.



Potrivit evaluărilor recente, judeţele Mureş şi Sălaj se remarcă prin funcţionarea integrală a punctelor automate de colectare în ultimele patru săptămâni. De asemenea, judeţele Vrancea şi Botoşani au menţinut un nivel ridicat de operativitate, cu doar câteva excepţii punctuale.



Ministerul Mediului anunţă o nouă etapă în implementarea SGR, prin extinderea colectării şi în comunităţile rurale. În următoarele săptămâni va fi testat un sistem mobil de colectare, care va tranzita comunele din România. Astfel, locuitorii din satele din zone montane sau din Delta Dunării vor avea acces facil la returnarea ambalajelor şi recuperarea garanţiei aferente.



"SGR trebuie să ajungă în fiecare comunitate, fie ea urbană sau rurală. Natura are nevoie de prieteni şi în marile oraşe, dar şi în cele mai îndepărtate cătune", a adăugat Mircea Fechet.



În perioada următoare, judeţele Bihor şi Constanţa vor deveni noi noduri logistice importante pentru SGR, prin deschiderea a două centre regionale de numărare şi sortare a ambalajelor. Acestea se vor alătura celor deja operaţionale în judeţele Prahova, Dolj, Bacău, Braşov, Cluj, Ilfov şi Timiş.



Potrivit sursei citate, tot mai mulţi cetăţeni aleg să colecteze ambalajele separat şi să le returneze, iar acest comportament este susţinut activ de iniţiative antreprenoriale dedicate reciclării. "Rezultatele sunt remarcabile şi demonstrează că reciclarea devine o practică frecventă în viaţa de zi cu zi a românilor", a mai transmis oficialul MMAP, în comunicatul citat.



Ministerul Mediului monitorizează constant şi partea de gestionare a garanţiilor financiare. Aproximativ 60% dintre comercianţii înregistraţi - dintr-un total de peste 67.000 - sunt activi în sistem. Eficienţa funcţionării SGR depinde inclusiv de promptitudinea plăţilor către comercianţi, iar Ministerul susţine un dialog constant pentru remedierea rapidă a eventualelor întârzieri sau disfuncţionalităţi.AGERPRES