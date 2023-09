Începe Bucharest Jazz Festival: 7-10 septembrie, la ARCUB – Hanul gabroveni și Combinatul fondului plastic. Abonamente sold out la Bucharest Jazz Festival. Masterclass Ben Wendel, la ARCUB

Pe scena festivalului urcă, în acest weekend, artiști de Grammy, Meshell Ndegeocello, Ben Wendel, și cel mai important grup de Afro-Jazz din Marea Britanie, Nubiyan Twist, artiști români, precum Norzeatic & Qinta Spartă, TaJnic, Anita Petruescu, precum și Big Band Radio România, sub bagheta lui Tobias Hoffmann.

Concertele Bucharest Jazz Festival 2023 | 7 septembrie, ARCUB – Hanul Gabroveni | 8-10 septembrie, Combinatul Fondului Plastic.

Printre cele mai așteptate prezențe ale acestei ediții, artista cu 11 nominalizări la Premiile Grammy și cu un premiu câștigat Meshell Ndegeocello își va prezenta cel mai recent album „The Omnichord Real Book”, aducând, în premieră pentru publicul de jazz din România, groove-ul ei inconfundabil, cu elemente de funk, soul, jazz, R&B, hip-hop și rock. Senzația scenei britanice, Nubiyan Twist promite un show exploziv, cu sunete unice, molipsitoare, cu influențe de jazz, hip-hop, afrobeat, latin, soul, reggae și dance, iar saxofonistul Ben Wendel va inunda scena cu un sonor original în care improvizația armonioasă și sofisticată se îmbină în mod irezistibil cu influențe variate din sfera post-bop, clasică și post-rock. Big Band Radio România, sub bagheta lui Tobias Hoffmann, va prezenta spectacolul muzical „Conspiracy”, cel mai recent album al celebrului dirijor și compozitor austriac.

Mircea Tiberian Quartet, Gin Tonic Orchestra, Norzeatic & Qinta Spartă, Sorin Romanescu Trio, Muntet, Anita Petruescu Group, Sebastian Spanache, Tajnic și Lukács Márton Live Set completează line-up-ul acestei ediții, caracterizată profund de o paletă stilistică diversă, plecând de la tradiții și ajungând în forme moderne ale jazzului, manifestate atât în combouri tradiționale, cât și în formule care înglobează și explorează electronica și zone dansante de crossover. Cu genuri muzicale care variază de la jazz clasic la muzica contemporană, de la afrobeat la hip-hop sau spoken word, Bucharest Jazz Festival 2023 promite o călătorie jazzistică memorabilă.

Bucharest Jazz Festival este, totodată, și un loc de întâlnire și colaborare pentru muzicieni. Jam sessions găzduite în cadrul festivalului vor oferi artiștilor ocazia de a improviza în limbajul universal al muzicii, creând momente de neuitat pentru public.

Masterclass Ben Wendel | 9 septembrie, ARCUB – Hanul Gabroveni

Bucharest Jazz Festival continuă tradiția dezvoltării scenei de jazz românești cu masterclassul susținut de saxofonistul nominalizat la Grammy Ben Wendel. Ben Wendel va susține sâmbătă, 9 septembrie, la ARCUB – Hanul Gabroveni, în intervalul orar 13.00-16.00, un masterclass gratuit dedicat studenților secțiilor de jazz, precum și absolvenților sau muzicienilor din comunitate.

Cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative la scena contemporană de jazz, Ben Wendel are o vastă experiență didactică și artistică. Membru fondator al grupului Kneebody, Wendel a fost distins, în calitate de compozitor, cu Premiul ASCAP Jazz Composer, iar Consiliul Canadei pentru Arte i-a acordat Premiul Victor Lynch-Staunton.

În masterclassul găzduit de ARCUB, Ben Wendel va împărtăși cunoștințele și expertiza sa în ceea ce privește improvizația, compoziția și tehnicile de interpretare. Participanții vor avea ocazia unică de a afla de la un maestru al genului tehnici și strategii pentru a construi solouri captivante și inovatoare și detalii despre modul în care acesta își găsește inspirația și își dezvoltă ideile. În cursurile sale, Wendel promovează o abordare holistică a muzicii, încurajând studenții să exploreze diferite stiluri muzicale pentru a-și îmbogăți bagajul de cunoștințe și influențe. De la improvizație și compoziție la tehnici instrumentale și interacțiunea în formație, tematicile abordate de Ben Wendel în masterclassurile sale oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra lumii muzicii jazz.

Spații de relaxare pentru public: lounge, delicii culinare și artă contemporană | 8-10 septembrie, Combinatul fondului Plastic

Bucharest Jazz Festival 2023 asigură o experiență completă pentru participanții la eveniment. La Combinatul Fondului Plastic, în zona cu acces general, publicul va avea o experiență completă pentru toate simțurile în zona de lounge. Participanții la festival se pot relaxa pe șezlonguri confortabile sau bănci, pot savura o varietate de delicii culinare oferite de foodtruck-uri și băuturi revigorante. Totodată, pasionații de muzică se pot delecta cu oferta muzicală a standului Cărturești. În plus, publicul va avea ocazia să viziteze și galeriile Combinatului Fondului Plastic, care găzduiesc expoziții de artă contemporană, oferind o perspectivă captivantă asupra creativității artistice în ritmurile captivante ale muzicii jazz.

Reguli generale de acces | Combinatul Fondului Plastic, 8-10 septembrie

Ne dorim să asigurăm o experiență cât mai plăcută pentru public, astfel am instituit câteva reguli generale pentru buna desfășurare a evenimentului și pentru siguranța și confortul participanților.

Toți participanții vor fi verificați la intrarea în perimetrul de desfășurare a festivalului, atât pentru propria siguranță și a celorlalți participanți, cât și pentru buna desfășurare a evenimentului. În cazul în care o persoană va refuza verificarea, organizatorul își rezervă dreptul de a nu-i permite accesul în festival. În cazul în care asupra unei persoane se vor găsi obiecte ilegale (droguri sau alte substanțe interzise), vor fi sesizate organele competente și se vor lua măsurile necesare în astfel de situații.

Participanții au obligația ca, pe lângă bilet, să aibă asupra lor și acte de identitate. Este strict interzisă intrarea în incinta festivalului cu următoarele: droguri sau orice alte substanțe interzise consumului conform legislației în vigoare; recipiente de sticlă; lasere sau lampioane; artificii; articole pirotehnice, materiale inflamabile/explozive; umbrele (în caz de ploaie se vor folosi pelerine); obiecte ascuțite care pot fi periculoase pentru ceilalți participanți (cuțite, bâte, arme etc.); scaune; spray-uri; aparate foto sau video profesionale, inclusiv aparate DSLR sau cu obiective detașabile; drone; produse de consum aduse din afara zonei de festival (alimente, băuturi răcoritoare sau alcoolice, apă, conserve, cutii etc.) – în zona festivalului va exista o zonă special amenajată de food&bar care va funcționa pe toată durata evenimentului; animale de companie; bannere susținute de bețe; goarne și vuvuzele; materiale/îmbrăcăminte cu mesaj/însemne politice; intrarea cu mașina/rulota, role, biciclete, trotinete, skate-uri, hoverboard-uri sau orice alte dispozitive de acest fel; orice alte obiecte care pot fi periculoase pentru ceilalți participanți.

Organizatorul are dreptul de a interzice accesul la festival al oricărui participant care deține un obiect care ar putea să pericliteze siguranța celorlalți participanți sau desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului.

În cazul în care se vor produce incidente, ca urmare a deținerii unor obiecte menționate anterior, deținătorii acestora își vor asuma întreaga responsabilitate.

Este permis accesul în zona de festival cu: telefoane mobile/smartphone; baterii externe; camere GoPro; aparate de fotografiat compacte; brichete; medicamente, insulină, picături – uz medicinal, spray inhalator pentru astm, doar dacă sunt însoțite de prescripție medicală (sau orice alt document înlocuitor acesteia), ce trebuie prezentată, la efectuarea controlului; pelerine de ploaie.

Participanților le este interzisă în zona de festival orice formă de activitate economică, publicitară, demonstrații, manifestări și mitinguri de orice fel, împărțire de pliante/flyere.

Este interzisă vânzarea de băuturi alcoolice și tutun către minori. În acest sens, reprezentanții organizatorului și/sau comercianții din zona special amenajată au dreptul de a solicita oricărui participant prezentarea unui act de identitate.

Accesul publicului în zona de festival de la Combinatul Fondului Plastic este permis începând cu ora 17.00. Concertele de la Combinatul Fondului Plastic încep astfel:

- vineri, 8 septembrie: ora 19.00;

- sâmbătă, 9 septembrie: ora 18.00;

- duminică, 10 septembrie: ora 18.00.

Accesul în zona de concerte se face pe bază de brățară, în urma prezentării dovezii achiziției abonamentelor sau biletelor. Participanții la festival vor primi brățară corespunzătoare tipului de abonament/bilet achiziționat. Menținerea integrității brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului, acesta fiind singurul răspunzător în cazul pierderii sau distrugerii acesteia. Participanții au obligația de a purta brățările pe durata de valabilitate a acestora, la încheietura mâinii, sau, în cazuri excepționale și bine justificate, în alt loc vizibil, cu condiția ca brățara să nu poată fi scoasă fără a fi deteriorată. Organizatorii festivalului pot inspecta brățările la intrare, la ieșire și pe întregul perimetru de desfășurare a festivalului, pe toată durata evenimentului.

Brățările deteriorate, care au fost resigilate sau tăiate, al căror sistem de închidere a fost deschis, cele având un diametru mai mare decât încheietura purtătorului sau la care s-a intervenit în orice fel nu sunt valabile, iar organizatorul își rezervă dreptul de a reține astfel de brățări, de a refuza accesul persoanelor în festival și de a reclama situația autorităților competente. Organizatorul va înlocui brățările deteriorate sau pierdute doar în măsura în care participantul poate face dovada achiziționării biletului/abonamentului corelat cu acea brățară în mod legal. Participanții care nu pot face această dovadă își pierd dreptul de a se afla în perimetrul festivalului, fiind excluși din acesta. În cazul pierderii, deteriorării de orice fel a brățării, participantul este obligat să-și achiziționeze un bilet nou pentru ziua respectivă dacă dorește să rămână în perimetrul de desfășurare a festivalului. Brățările sunt netransmisibile.

Participanții au voie să iasă din perimetrul festivalului doar în situații excepționale.

Minorii cu vârsta de până în 10 ani împliniți au acces gratuit la festival pe toată perioada de desfășurare a acestuia, doar însoțiți de un părinte/tutore/reprezentant legal care deține un abonament/bilet valid. La cererea reprezentanților organizatorului sau a echipei de pază și protecție, persoana care însoțește minorul trebuie să prezinte orice document din care să reiasă vârsta acestuia. Minorii cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 ani au acces în incinta festivalului în baza unui bilet/abonament valid și numai dacă aceștia sunt însoțiți de un părinte/tutore/reprezentant legal. Un părinte/tutore/reprezentant legal poate însoți un număr maxim de 3 minori. Minorii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani vor avea acces în incinta festivalului numai în baza unui bilet/abonament valid.

Ca urmare a zgomotului puternic care se va produce în cadrul festivalului, nu recomandăm prezența la eveniment a minorilor sub 7 ani. Recomandăm ca minorii sub 5 ani să poarte căști de protecție fonică. Minorii sub 5 ani nu beneficiază de un loc pe scaun separat. Minorilor le este strict interzis consumul de țigări și băuturi alcoolice.

Program Bucharest Jazz Festival // 7-10 septembrie 2023

Joi, 7 septembrie 2023 | 19:00 – 21:00

ARCUB – Hanul Gabroveni (pasajul Gabroveni)

19:00 – Sebastian Spanache

20:00 – Mircea Tiberian Quartet – Now as Then

Vineri, 8 septembrie 2023 | 19:00 – 23:00

Combinatul Fondului Plastic

19:00 – Sorin Romanescu Trio

20:00 – Big Band Radio România / dirijor Tobias Hoffmann / solist Vilkka Wahl – Conspiracy

21:30 – Ben Wendel Quartet

23:00 – Jam Session

Sâmbătă, 9 septembrie 2023 | 18:00 – 23:00

Combinatul Fondului Plastic

18:00 – Lukács Márton Live Set

19:00 – Muntet

20:00 – Norzeatic & Qinta Spartă

21:30 – Meshell Ndegeocello

23:00 – Jam with The BASH

Duminică, 10 septembrie 2023 | 18:00 – 23:00

Combinatul Fondului Plastic

18:00 – TajNic

19:00 – Anita Petruescu Group

20:00 – Gin Tonic Orchestra

21:30 – Nubiyan Twist