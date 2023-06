Caffe Festival EUROPAfest Concerte de jazz after-hours, 8 – 14 iulie

Caffe Festival oferă un spațiu de relaxare și o atmosferă prietenească, cu dorința de a apropia publicul de muzică bună și a lărgi sfera consumatorilor de jazz. Activitățile desfășurate la Sala Auditorium vor asigura câteva ore de răsfăț celor care au ales să evadeze din cotidian.

Caffe Festival este o stare de spirit. Jam sessions aduc concerte de jazz ținute până târziu în noapte, colaborări muzicale în primă audiţie, sesiuni de improvizație, explorări muzicale desfășurate într-un context de totală libertate, fără limitări stilistice sau tehnice. Artiști cu backgrounduri muzicale diferite, din marile centre muzicale ale lumii, aduc în mijlocul publicului bucureștean jazz proaspăt, creativ, oferind participanților o atmosferă inedită.

Între cei care vor susține ateliere de jazz se numără Steve Wright | Australia, percuționist cu o experiență de peste treizeci de ani în industria muzicală, care interpretează o paletă largă de stiluri muzicale - jazz, blues, funk și teatru muzical, Svetoslav Nikolov | Bulgaria, Director JazzFM Sofia, care a înființat și conduce mai multe festivaluri de jazz în Bulgaria și Peter Autschbach | Germania, artist plurivalent, care compune, interpretează, conduce ateliere, scrie cărți și manuale, susține turnee internaționale, premiat “Best composition” 2021, “Best guitarist” 2019, 2021, “Best song” 2021, în cadrul „Deutscher Preis“, eveniment considerat Oscarul muzical al Europei. Între temele abordate de cei trei se numără „Tips for playing in a jazz rhythm section”, „The Emotional Connection with the Audience” și „How to Connect Jazz with Classic”.

Luigi Gageos, directorul EUROPAfest declara: „Caffe Festival e o invitație la conectare cu cei dragi, o ocazie să scapi de stres și de griji, să uiți de deadline-uri și liste de to do. Gândește-te de pe acum la 8 - 14 iulie ca la o mini-vacanță muzicală, fără convenții, fără pretenții, în care să te relaxezi, să te bucuri de seri magice de vară, să trăiești autentic și să construiești amintiri noi. Rezervă-ți un loc din timp și vino să guști aroma acordurilor de jazz la Caffe Festival EUROPAfest. Doar aici redescoperi esențele tari ale muzicii de calitate !”.