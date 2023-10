Se va lansa un cântec inedit al trupei The Beatles. Melodia a fost înregistrată şi mixată cu ajutorul inteligenţei artificiale

Cântecul "Now and Then" a fost realizat pe baza unei casete demo înregistrate în anii 1970 de John Lennon în apartamentul său din New York. După asasinarea sa în 1980, văduva lui, Yoko Ono, a predat în 1994 banda, cu voce şi pian, celorlalţi membri ai trupei.



Ei au reorchestrat-o şi completat-o, dar nu au putut niciodată să o lanseze, întrucât tehnicile disponibile pe atunci nu le permiteau să extragă vocea lui John Lennon la o calitate satisfăcătoare.



Acest lucru a fost posibil abia acum. Punctul de pornire pentru acest proiect inedit s-a aflat în serialul documentar "Get Back", regizat în 2021 de Peter Jackson. Regizorul trilogiei "Stăpânul inelelor" a extras atunci vocea lui John Lennon de pe o casetă, separând-o de partitura pentru pian, cu ajutorul noilor tehnologii.



"Ne-am ales cu vocea lui John, clară precum cristalul", a dezvăluit Paul McCartney, citat în comunicatul care a anunţat lansarea acestui cântec. "Este ceva foarte emoţionant şi cântăm cu toţii în acest single, este o adevărată înregistrare The Beatles", a adăugat muzicianul britanic, în vârstă de 81 de ani.



Casetei originale i-au fost adăugate înregistrări la chitară electrică şi acustică realizate în 1995 de George Harrison, înaintea morţii sale din 2001. Cântecul a fost finalizat anul trecut în studiouri din Los Angeles, combinând partiturile de tobe asigurate de Ringo Starr, de pian şi de chitară bas asigurate de Paul McCartney şi vocile celor doi membri supravieţuitori ai grupului.



"A fost foarte emoţionant pentru noi toţi. E ca şi când John se afla printre noi", a declarat Ringo Starr, în vârstă de 83 de ani.





În aprilie 1970, la şase luni după lansarea albumului "Abbey Road" şi cu o lună înaintea lansării albumului "Let It Be", membrii trupei The Beatles au anunţat destrămarea formaţiei. În cei 10 ani de activitate muzicală comună, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison şi Ringo Starr au produs 14 albume bestseller, vândute în aproape 1 miliard de copii la nivel mondial şi care au stat la baza realizării mai multor filme.



În pofida morţii lui John Lennon în 1980 şi a lui George Harrison în 2001, fenomenul "Beatlemania" rămâne încă viu în lumea întreagă, iar posibilităţile oferite de inteligenţa artificială (AI) au inspirat mai multe tentative din partea fanilor de a-i reuni pe cei patru muzicieni din Liverpool sau de a reorchestra titlurile mai recente lansate de Paul McCartney folosind vocea sa din tinereţe.



Întrebat de BBC în iunie 2023 despre astfel de proiecte, Paul McCartney a vorbit despre pregătirile care vizau acest cântec inedit.



"Am reuşit să facem ceea ce va fi ultima înregistrare The Beatles, era o casetă demo a lui John pe baza căreia am lucrat", a explicat Paul McCartney. "Am reuşit să preluăm vocea lui John şi să o purificăm prin intermediul AI pentru a mixa înregistrarea".



Starul britanic nu a dezvăluit atunci titlul cântecului, dar toate indiciile arătau că era vorba despre "Now and Then". Existenţa casetei demo era cunoscută, iar Paul McCartney nu şi-a ascuns dorinţa de a oferi o nouă viaţă acestui cântec. Dar el a explicat întotdeauna că proiectul a rămas fără rezultat pentru că lui George Harrison nu i-a plăcut.



Noul single va fi pus în vânzare pe 2 noiembrie, de la ora 13:00 GMT.



Cu o zi înainte, un documentar de 12 minute va fi lansat pe canalul de YouTube al trupei The Beatles.



Pe 10 noiembrie, vor fi lansate două compilaţii ale albumelor grupului britanic, completate cu piese suplimentare.