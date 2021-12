Chitaristul grec THANOS MITSALAS în concert la cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional PROPATRIA – Tinere Talente Românești

Sâmbătă, 4 decembrie 2021, ora 19:00, la Sala Baldini din Roma (Piazza di Campitelli 9), Asociația culturală româno-italiană Propatria din Roma, Ambasada Greciei în Italia și Accademia di Romania in Roma prezintă cel de-al doilea concert din cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalului Internaţional Propatria - Tinere Talente Românești, concert susținut de chitaristul THANOS MITSALAS (Grecia). Concertul „Kaleidoscopic Harmony” va prezenta piese de: J. Rodrigo (1901-1999), M. Llobet (1878-1938), A. Barrios Mangore (1885-1944), Gerard Drozd, S. Assad (1952-) și V. Ivanovic (1959-).

Accesul publicului la eveniment se va efectua pe bază de rezervare la adresa de email accadromania@accadromania.it.

THANOS MITSALAS, născut în Naoussa (Grecia). Thanos obține în mod constant recunoașterea de a fi unul dintre cei mai importanți interpreți de talie mondială ai generației sale. Bogata sa muzicalitate și perfecționismul său l-au creditat deja cu cele mai mari laude din partea publicului și a criticilor. Intuiția sa muzicală intensă, tehnica impecabilă și stilul personal în interpretările sale sunt cele care captivează cu ușurință publicul. Prin devotamentul său îndelungat față de studiul și interpretarea muzicii idiomatice a lui Sergio Assad, Thanos a ajuns să fie considerat de marele maestru brazilian drept un interpret de top al lucrărilor sale. Sergio Assad, între alte comentarii, scrie despre Mitsalas: "...Un muzician și chitarist incredibil!", "...Thanos are un control și o înțelegere totală a muzicii mele!". Classical Guitar Magazine (Blair Jackson-Nov 2017) îl definește: "...un chitarist formidabil!". American Record Guide (Kenneth Keaton-mai 2012) a menționat: "Thanos a fost un artist foarte bun: "Mitsalas cântă excelent...stăpânirea sa tehnică și simțul invenției și al expresiei sunt impresionante!". Sharon Isbin (șefa departamentului de chitară de la The Juilliard School) a spus pentru el: "Nu este o problemă: "Thanos are o tehnică de virtuozitate strălucitoare și o muzicalitate excelentă - cu adevărat un talent extraordinar! Cântatul său este de cel mai înalt calibru profesional..." Recenzentul Glyn Pursglove de la revista MusicWeb International Magazine a scris pentru lansarea cd-ului Assad solo al lui Thanos: "Peste tot se simte o vitalitate a angajamentului personal și o libertate disciplinată în interpretările sale. Thanos este un solist impresionant!"... Timothy Smith (octombrie 2014) menționează în revista on-line de critică muzicală Minor 7th: "Mitsalas căsătorește toate elementele unei mari interpretări la chitară clasică: o gamă tonală enormă și evocatoare, o stăpânire de clasă mondială a instrumentului și o voce muzicală unică și definitorie…Cea mai nouă ofertă a lui Mitsalas, intitulată "Contemplation", este pur și simplu una dintre cele mai bune înregistrări pe care le-am întâlnit în deceniul meu de când scriu recenzii." Și-a început pașii pe plan internațional la o vârstă foarte fragedă, fiind cel mai tânăr câștigător din istoria unor concursuri precum Volos International Guitar Festival & Competition - Grecia (la 15 ani), Silesian Guitar Autumn-Polonia (la 16 ani) și Carrefour Mondial de la guitare-Martinique/South America (la 18 ani). De atunci, a susținut cu succes numeroase evenimente artistice și spații artistice internaționale de anvergură (Lincoln Center din New York, Merkin Hall (New York), Hancock Auditorium (Los Angeles), Queen's Grand Theatre din Zhengzhou-China, Atena Megaron of Music etc.), efectuând turnee în Europa, Asia, America de Nord și de Sud. Thanos Mitsalas a absolvit cu calificativ maxim Noul Conservator din Salonic-Grecia (clasa lui Costas Cotsiolis), Hochscule fur Music din Koln/Aachen-Germania (clasa lui Thomas Muller Pering) și, în cele din urmă, prestigioasa Juilliard School-NY, unde a studiat cu o bursă completă la clasa lui Sharon Isbin, fiind evaluat ca unul dintre cele mai strălucite talente ale școlii. Chitarist versatil, Mitsalas cântă atât ca solist, cât și în ansambluri de muzică de cameră și a cântat cu orchestre conduse de personalități importante precum Leo Brouwer, Josif Conta, Theodoros Antoniou, Jan Wincenty Hawel, Emir Saul și alții. Importanți compozitori contemporani (S. Assad, G. Drozd, S. Iannarelli - pentru a numi doar câțiva) i-au dedicat lucrări lui Thanos. De asemenea, a interpretat mai multe "premiere" internaționale și naționale ale unor compoziții pentru chitară ale unor compozitori importanți ai timpului nostru (lucrări de Assad, L. Brouwer, G. Drozd, R. Dyens, S. Iannarelli, J. Clerch, etc) și a înregistrat în repetate rânduri pentru rețelele internaționale de radio și televiziune din Grecia și din străinătate. Pe lângă activitățile sale interpretative, predă la Conservatorul de Stat din Grecia (Salonic) și ca profesor invitat la numeroase festivaluri internaționale de muzică, școli de muzică-universități sau academii de vară de muzică. Timp de zece ani a deținut funcția de director artistic la Conservatorul Municipal din Naoussa (Grecia). Mulți dintre studenții săi au urmat cariere de succes ca interpreți sau pedagogi ai chitarei.

Din 2008 s-a dedicat intensiv muzicii marelui chitarist și compozitor Sergio Assad. În cadrul IGF de la Volos - Grecia (2019), Thanos a fost onorat să participe - ca specialist în muzica lui S. Assad - alături de legendarii Frați Assad la un concert de gală unic dedicat celebrului Duo și muzicii lui Sergio Assad. În același an, a fost, de asemenea, găzduit de legendarul compozitor brazilian în cadrul televiziunii braziliene (SESC TV & Movimento Violao), pentru o înregistrare și difuzare tributară compozițiilor sale pentru chitară solo. În curând, în următoarele luni (în 2022), Thanos va prezenta în premieră și va înregistra "Naousa Concerto" pentru chitară și orchestră simfonică, pe care Assad l-a compus recent și i l-a dedicat în mod special. Înregistrările lui Mitsalas includ muzică pentru chitară solo, precum și lucrări de muzică de cameră cu chitară ale maestrului brazilian premiat cu Grammy. Printre alte piese, el a prezentat în premieră mondială compoziții importante și încântătoare precum Concertul Fantasia "Mikis" pentru chitară și coarde, "Eli's portrait", "Sandy's portrait" și "Seikilos Epitaph's Fantasy". Thanos a obținut recenzii remarcabile din partea unor mari personalități ale lumii muzicale și a presei pentru înregistrările sale. A înregistrat pentru Clearnote (Ohio-SUA) și Davinci Classics (Osaka-JAPONIA), iar CD-urile sale includ lucrări de S. Assad, J. S. Bach, A. Barrios, N. D’angelo, C. Domeniconi, G. Drozd, E. Gismonti, S. Iannarelli, L. Legnani, M. Llobet, A. Piazzolla, A. Tansman, F. Tarrega, M.C. Tedesco, J. Rodrigo, G. Regondi și A. York. Thanos este un artist/ambasador D'Addario. El folosește corzi EJ46FF Pro-Arte (Dyna/Carbon) la chitara sa Thomas Humphrey din 1999 (Millenniun Model/Spruce-top). El este reprezentat de prestigiosul Dan Mac Daniels Management Office di Chicago.