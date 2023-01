Christian Zacharias la Ateneul Român

„Ceea ce încerc eu să dezvălui este esenţa muzicii. Trebuie să «vorbeşti» muzică, şi nu suedeză, germană sau engleză. Doresc să prezint muzica sub forma unui limbaj şi a unei modalităţi de a povesti. Vreau să le arăt oamenilor ce mă uimeşte pe mine, ceea ce se ascunde dincolo de note.” - mărturisea, într-un interviu, Christian Zacharias.

Christian Zacharias şi-a început cariera în calitate de pianist, a continuat apoi şi în calitate de dirijor, fiind actualmente unul dintre cele mai prestigioase nume înscrise în elita muzicală internaţională. Cea mai îndelungată colaborare a sa este cu St. Paul Chamber Orchestra şi cu orchestrele simfonice din Göteborg şi Boston, Kammerorchester Basel, Konzerthausorchester Berlin şi Bamberger Symphoniker. Solistul susţine, de asemenea, recitaluri în cele mai importante centre, având ca parteneri muzicieni precum Frank Peter Zimmermann, Baiba Skride şi Leipziger Streichquartett. Este adesea atras de teatrul liric, dirijând spectacole cu opere de Mozart (La Clemenza di Tito şi Nunta lui Figaro) şi La Belle Hélène de Jacques Offenbach. În 2015 a dirijat Nevestele vesele din Windsor de Otto Nicolai la Opera Royal de Wallonie din Liège, producţie distinsă cu „Prix de l'Europe Francophone” 2014-2015, decernat de Association Professionnelle de la Critique de Théâtre, Musique et Danse.

Din 1990, Christian Zacharias a apărut în câteva pelicule şi filme documentare, dintre care „Domenico Scarlatti la Sevilia”, „Robert Schumann - poetul vorbeşte” (ambele pentru INA, Paris), „Între scenă şi sala de studiu” (pentru WDR-arte) şi „De B comme Beethoven à Z comme Zacharias" (RTS, Elveţia).

Printre numeroasele sale premii şi distincţii se numără Midem Classical Award Artist of the Year (2007) şi Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres decernat de guvernul francez.

În perioada în care a activat ca director artistic şi dirijor principal al Orchestre de Chambre de Lausanne, înregistrările sale cu această orchestră s-au bucurat de un succes răsunător în presa internaţională. De referinţă rămâne integrala concertelor pentru pian de Mozart, care a câştigat premiile Diapason d'Or, Choc du Monde de la Musique şi ECHO Klassik. Printre înregistrările sale recente se numără cele patru simfonii de Schumann şi simfoniile berlineze de Carl Philipp Emanuel Bach.

Ateneul Român

Joi, 12 ianuarie 2023, ora 19

Vineri, 13 ianuarie 2023, ora 19

Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu"

Dirijor şi solist

CHRISTIAN ZACHARIAS

Program

Maurice Ravel

Ma mère l'Oye

Wolfgang Amadeus Mozart

Concertul nr. 27, în si bemol major, pentru pian şi orchestră, KV 595

Franz Schubert

Simfonia nr. 3, în re major, D 200