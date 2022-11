Christine McVie de la Fleetwood Mac a murit la vârsta de 79 de ani

Christine McVie avea 79 de ani. Potrivit insider.com, McVie a murit „în liniște” în spital în urma unei boli, se arată într-un comunicat al familiei. Aceasta a fost înconjurată de membrii familiei când a murit.

„Nu există cuvinte pentru a descrie tristețea noastră în legătură cu dispariția lui Christine, McVie”, a transmis trupa Fleetwood Mac.

„Ea a fost cu adevărat unică, specială și talentată peste măsură.”

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

"Vă rugăm să respectați intimitatea familiei în acest moment extrem de dureros și ne-am dori ca toată lumea să o păstreze pe Christine în inimile lor și să-și amintească viața unei ființe umane incredibile și a unui muzician venerat care a fost iubit pe tot globul. RIP Christine McVie.” se mai arată în comunicatul transmis de familie.

Trupa rock americano-britanică Fleetwood Mac, fondată la Londra în 1967, a vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume, devenind unul dintre cele mai de succes grupuri din lume. Cele mai cunoscute piese ale trupei includ Dreams, Go Your Own Way și Everywhere.

„Ea a fost cel mai bun muzician pe care l-ar putea avea cineva în trupă și cel mai bun prieten pe care l-ar putea avea oricine în viața lor. Am fost atât de norocoși să trăim lângă ea. Individual și împreună, am prețuit-o profund pe Christine și suntem recunoscători pentru amintirile uimitoare pe care le avem. Ne va fi atât de dor de ea.”, mai completează Fleetwood Mac.

În ciuda istoriei tumultoase, Fleetwood Mac a devenit una dintre cele mai cunoscute trupe rock din anii 1970 și 80, formată din Mick Fleetwood, Christine și John McVie, precum și Lindsey Buckingham și Stevie Nicks.

Potrivit The Guardian, Rumours, lansat în 1977, a devenit unul dintre cele mai bine vândute albume din toate timpurile și a inclus hituri precum Second Hand News și You Make Loving Fun. Pe lângă câteva piese multi-platină, discul s-a vândut în peste 40 de milioane de copii în întreaga lume. Vorbind despre acea perioadă, McVie a spus că „ne distram de minune și ni s-a părut incredibil că am scris acele melodii”.

Moartea lui McVie survine la doi ani după ce Peter Green, cofondatorul Fleetwood Mac, a murit la vârsta de 73 de ani.

Cunoscută inițial ca Christine Perfect, numele ei de fată, ea a început cu trupa de blues Chicken Shack. Au avut un hit cu un cover al piesei I'd Rather Go Blind de Etta James, cu McVie ca voce principală. După ce s-a căsătorit cu John McVie în 1968, ea a părăsit trupa un an mai târziu și s-a alăturat Fleetwood Mac în 1970.