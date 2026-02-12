Cine va reprezenta România la Eurovision 2026? Lista finaliștilor

68 de artiști în semifinală, 10 aleși de juriu

În perioada 9–11 februarie, 68 de concurenți au evoluat live în semifinala Selecției Naționale, în fața juriului de specialitate. Evaluarea s-a făcut la finalul fiecărei zile, însă punctajele au fost centralizate abia după încheierea tuturor audițiilor.

Potrivit producătorului Selecției Naționale, Iuliana Marciuc, membrii juriului au comparat toate prestațiile din semifinală înainte de a stabili clasamentul final.

Lista celor zece finaliști anunțați în Telejurnalul TVR este:

Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”

Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”

Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”

Emy Alupei – „Tili Bom”

HVNDS – „DOR”

Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”

Olivia Addams – „Croco”

Robert Lukian – „Fire to the Lies”

Vanu – „Therapy Enemy”

Yguana – „Happy Birthday”

Un loc în finală decis de public

Cea de-a 11-a piesă finalistă va fi desemnată printr-un wild card acordat de public. Organizatorii au decis să implice fanii în procesul de selecție, iar piesele clasate pe locurile 11–15 în semifinală intră într-o competiție separată.

Publicul poate urmări pe canalul oficial de YouTube al TVR cele cinci piese eligibile:

Alexa & Aria Moon – „iELE”

Antonio Pican – „Humans”

Bogdan Medvedi – „Broken Heart”

Impact – „Bengalo”

Wrs – „All The Way”

Melodia care va înregistra cele mai multe vizualizări până pe 15 februarie, ora 19:00, va completa lineup-ul finalei.

Finala, pe 4 martie, în direct la TVR

Marea Finală a Selecției Naționale Eurovision 2026 va avea loc pe 4 martie și va fi transmisă în direct, atât la TV, cât și online. După anunțarea piesei câștigătoare a wild card-ului, TVR va publica un playlist oficial cu toate cele 11 melodii finaliste, disponibil până în ziua finalei.

În caz de egalitate de puncte în etapa finală, numărul de vizualizări acumulate de fiecare piesă va putea constitui criteriu de departajare.

În premieră, transmisiunea online a finalei va beneficia de interpretare în limba semnelor române. Echipa dedicată este formată din Marieta Negru și Andreea Darie, interpreți hipoacuzici cu experiență în muzică, alături de jurnalista TVR Lena Dermengiu.

România, în semifinala a doua la Viena

România va concura pe 14 mai, în cea de-a doua semifinală a Eurovision Song Contest 2026, organizat la Viena sub sloganul „United by Music”. Semifinalele sunt programate pentru 12 și 14 mai, iar marea finală va avea loc pe 16 mai.

La ediția din 2026 participă 35 de țări, iar competiția promite un nou show spectaculos pe scena europeană.

Ediția precedentă a fost câștigată de Austria, prin artistul JJ, cu piesa „Wasted Love”, transmite AGERPRES.