Clasament exploziv 2025: Hituri care au cucerit lumea

„Lose Control” de Teddy Swims conduce detașat clasamentul global al celor mai ascultate piese, cucerind rețele sociale și posturile FM.

„Abracadabra” de Lady Gaga, lansată la începutul anului, a strâns 219 milioane de vizualizări, propulsând-o în topuri.

Clasamentul celor mai ascultate melodii în 2025

8. Tyla - CHANEL;

7. Lady Gaga - Abracadabra;

6. Huntrix - Golden;

5. Shaboozey - A Bar Song;

4. Teddy Swims - Lose Control;

3. Billie Eilish - Birds of a feather;

2. Kendrick Lamar - Luther;

1. Benson Boone - Beautiful Things

Preferințele românilor

Cele mai ascultate piese în 2025 a readus în prim plan artiști cunoscuți, precum Smiley, Andia, Fly Project, Lidia Buble, Mira.

Melodia Mishei Miller și a lui Alex Velea, „BAM BAM” și „Copacabana”, piesa celor de la Fly Project, au răsunat în difuzoare pe tot parcursul anului. În categoria celor mai asculați artiști români sunt și Edward Sanda, The Urs și Juno, potrivit spynews.ro.