Colindă de fereastră – Cântece de iarnă uitate. Un proiect muzical inedit, în premieră pe unteatru cinematic

Actrița Valentina Zaharia și pianistul Albert Tajti reinventează cântecele de iarnă într-un inedit proiect muzical, disponibil din 20 decembrie pe platforma unteatru cinematic. Tradițiile întâlnesc elementele de spoken word poetry în concertul Colindă de fereastră, evenimentul online care va marca finalul acestui an, avându-l ca invitat special pe renumitul percuționist Lucian Maxim. Spectacolul va putea fi vizionat și ascultat în avanpremieră, pe 20 decembrie, între orele 20:00 și 23:00, și va fi difuzat în premieră pe 23 și 24 decembrie, în același interval orar.

În ziua de Crăciun, concertul va fi disponibil începând cu ora 10:00, iar pentru a-l urmări, spectatorii pot achiziționa bilete în avans de pe cinematic.unteatru.ro, sau se pot abona la întreg conținutul primei platforme VoD de teatru independent din România. Un bilet achiziționat în sistem pay per view asigură accesul la toate difuzările spectacolului, timp de o lună de zile.

Culese din antologii de texte și partituri muzicale vechi, ascunse pe rafturile bibliotecilor în care actrița Valentina Zaharia și-a petrecut anul acesta zeci de ore de studiu, cele opt cântece românești interpretate pe scena unteatru au fost reorchestrate de Albert Tajti, unul dintre cei mai reprezentativi pianiști de jazz din România. Duo-ul lor – o apariție spectaculoasă și o premieră absolută pe scena muzicală autohtonă, marchează debutul Valentinei în lumea muzicii, oferind iubitorilor de teatru, obișnuiți cu prezența ei pe scenă, ocazia de a o descoperi într-o cu totul nouă ipostază artistică.

Concertul reprezintă o premieră și pentru Albert Tajti, fiind primul proiect cu cântece culese din folclorul românesc în care s-a implicat de-a lungul carierei sale muzicale. ,,Mi-a plăcut ideea de la bun început pentru că era o bună oportunitate de a explora și regândi muzical colinde din folclorul mai puțin cunoscut și îmi propun să folosesc unele melodii în proiecte viitoare’’, mărturisește artistul, prezent pentru prima dată pe scena unteatru. Întâlnirea lor cu renumitul percuționist Lucian Maxim, invitatul special pe care spectatorii din întreaga lume sunt invitați să-l asculte în două momente excepționale din programul spectacolului de Sărbători, înscrie proiectul pe lista evenimentelor pe care iubitorii de muzică și teatru nu ar trebui să-și îngăduie să îl rateze.

,,Pe Valentina am cunoscut-o și am lucrat la un workshop susținut de regizorul Andrei Șerban, unde au participat numai artiști speciali, toți unul și unul. Asta m-a făcut sa accept invitația cu mare plăcere. M-am bucurat că în această perioadă, altfel nefericită, am avut timpul necesar sa mă implic în proiect”, spune Lucian Maxim, un nume sonor atât în lumea muzicală, cât și pe scena teatrală, unde semnează muzica unor spectacole de referință.

Din 20 decembrie, concertul Colindă de fereastră va ajunge în avanpremieră în casele publicului din întreaga lume, prin intermediul platformei VoD unteatru cinematic. Într-un decor fermecător, creat exclusiv din lumini de către light designer-ul Ramon Barbu, cei trei artiști vor oferi spectatorilor 40 de minute de magie, inspirate din folclorul autohton. Adi Bulboacă semnează imaginea și montajul spectacolului pus în scenă la unteatru, Alex Lungu s-a ocupat de înregistrarea sunetului live, masterizat de Dan Damian, iar Ana Turoș a orchestrat producția show-ului difuzat online pe 20, 23, 24 și 25 decembrie.

,,Ador textele vechi scrise și rescrise la comun, de oameni ale căror nume nu le vom afla niciodată. Am răscolit după ele prin biblioteci până când activitatea lor a fost suspendată de contextul pandemic. Teatrele se închiseseră și ele și căutam să aflu cum să trec sufletește cu bine prin iarna aceasta. Am intuit bine ca voi găsi un răspuns în fața temerilor pe care anul acesta le-a adus cu el. Am înțeles prin Colinde că Iarna a fost mereu despre moarte și renaștere, că Noul An pe care îl așteptam acum mai mult ca oricând trebuie invocat. În vremuri vechi, asta se făcea cu speranță și sacrificiu de sânge și foc (cum aflăm din Colind cu masca de porc), de asemenea prin rugăciunile pentru iertarea păcatelor (cum este Cântec de Vicleim). Aceste obiceiuri pot traduce în contemporaneitate ca o necesară formă de autoevaluare, de chestionare, de acceptare a propriilor temeri și de pregătire pentru nou. Cred că are sens ca fiecare să găsească pentru sine o formă de a reface și în 2020 acest parcurs interior, de la deznădejde la bucuria de a trăi, nefugind de niciuna. Concertul nostru la asta invită.’’ – Valentina Zaharia, pe care iubitorii de teatru o pot urmări online, pe platforma unteatru cinematic, și în spectacole precum Pisica lui Schrödinger (r. Alexandru Berceanu), Lumea dinăuntru și Domeniul luptei (r. Catinca Drăgănescu).

Un proiect independent lansat în urmă cu 10 ani, unteatru s-a remarcat în peisajul cultural autohton prin producții de calitate, apreciate nu numai de publicul bucureștean, ci și de juriile marilor festivaluri de profil. O întreagă comunitate de artiști s-a format de-a lungul timpului în jurul acestui spațiu construit din dorința de a oferi un mediu al libertății totale de exprimare prin teatru. În 2019, unteatru a fost distins cu Premiul de excelență UNITER – cea mai importantă recunoaștere oferită unei instituții artistice de către profesioniștii din lumea teatrului. În 2020 s-a lansat platforma VoD unteatru cinematic, o scenă virtuală care oferă spectatorilor ocazia de a urmări spectacole independente online, oricând, de oriunde.