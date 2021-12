Concert de gală cu muzică de Crăciun, la Ateneul Român

Evenimentele muzicale dedicate Crăciunului la Ateneul Român încep în luna decembrie cu un concert organizat de Filarmonica “George Enescu”, în colaborare cu Centrul Național de Artă “Tinerimea Română”, care va avea loc pe 8 decembrie 2021, de la ora 19.00. Protagoniști vor fi Orchestra Română de Tineret și Corul Preludiu, condus de dirijorul Andrei Stănculescu, avându-i ca invitați pe soprana Diana Alexe, mezzosoprana Ștefania Chițulescu, contraltista Andreea Iftimescu, tenorul Andrei Lazăr, baritonul Jinxin Chen și pianistul Flavian Chitic. Repertoriul va cuprinde colinde tradiționale, precum și lucrări în primă audiție: „Două colinde laice” – Richard Oschanitzky, „Domnuleț și domn din cer” – Gheorghe Cucu, „După datini colindăm” – Alexandru Pașcanu, „Legănelul lui Iisus” – Valentin Teodorian, „Minune prea mare” – Paul Constantinescu, „Le Roi de cieux”, „Noël Nouvelet” – arr.Martin Shaw, „Cantique de Noël” – Adolphe Adam, „Oratoriul de Crăciun” – Camille Saint-Saëns.

„Acest concert reprezintă debutul meu pe scena Ateneului Român, o onoare și o responsabilitate imensă pentru orice muzician român și nu numai. Din fericire, am alături de mine două ansambluri extraordinare, pe care le cunosc și cu care am mai colaborat. În prima parte a concertului, Corul de cameră Preludiu, al cărui dirijor fondator este maestrul Voicu Enăchescu și al cărui dirijor principal am onoarea să fiu astăzi, va prezenta publicului o parte dintre colindele care se regăsesc în repertoriul de tradiție al corului, dar și un aranjament al unor cântece de Crăciun franceze, în primă audiție. În partea a doua, vom prezenta o altă primă audiție pe scena Ateneului Român, Oratoriul de Crăciun, op. 12, de Camille Saint-Saëns, ocazie cu care marcăm împlinirea a 100 de ani de la moartea compozitorului”, subliniază dirijorul Andrei Stănculescu.

Concert de Crăciun

Miercuri, 8 decembrie 2021, ora 19.00

Orchestra Română de Tineret

Corul Preludiu

Dirijor

ANDREI STĂNCULESCU

Soliști

DIANA ALEXE - soprană

ȘTEFANIA CHIȚULESCU - mezzosoprană

ANDREEA IFTIMESCU - contralto

ANDREI LAZĂR - tenor

JINXIN CHEN - bariton

Program

Richard Oschanitzky

Două colinde laice

Gheorghe Cucu

Domnuleț și domn din cer

Alexandru Pașcanu

După datini colindăm

Valentin Teodorian

Legănelul lui Iisus

Paul Constantinescu

Minune prea mare

* * * - Le Roi des cieux

* * * - Noël Nouvelet (aranj. Martin Shaw)

Adolphe Adam

Cantique de Noël

Camille Saint-Saëns

Oratoriul de Crăciun, op. 12

La pian: Flavian Chitic

Concert organizat în colaborare cu Centrul Naţional de Artă "Tinerimea Română" în incinta Ateneului Român.

Orchestra Română de Tineret s-a format în anul 2008 la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu. Din 2014 funcționează sub egida Centrului Național de Artă „Tinerimea Română”. Sub conducerea maestrului Cristian Mandeal, Orchestra Română de Tineret este considerată una dintre cele mai bune orchestre din țară din ultimii ani, remarcându-se și pe plan internațional, fiind apreciată de criticii europeni ca fiind un ansamblu de top in lume.

Corul de cameră „Preludiu” a fost înființat în anul 1972 de către maestrul Voicu Enăchescu. De la apariția sa, formația a prezentat mai mult de 2.500 de concerte pe marile scene din România și străinătate, realizând turnee în 30 de țări din Europa, America și Asia. Repertoriul Corului Preludiu este vast, cuprinzând peste 300 de lucrări de muzică preclasică, clasică și romantică, colinde Crăciun și cântece religioase, muzică românească și cântece din muzica popoarelor, lucrări din literatura contemporană și lucrări vocal-simfonice. Din octombrie 2021, conducerea dirijorală a Corului Preludiu a fost preluată de tânărul Andrei Stănculescu.

Andrei Stănculescu s-a născut în Râmnicu Vâlcea. La doar 25 de ani, este considerat drept unul dintre cei mai talentați tineri dirijori din România, absolvent al Universității Naționale de Muzică din București, promoția 2020. În prezent este masterand al aceleiași universități, specializarea Stilistică Dirijorală Orchestră, la clasa prof. Cristian Mandeal, dar și al Conservatorio della Svizzera italiana. S-a remarcat activitatea sa în calitate de dirijor al Corului de cameră Preludiu, dirijor invitat al orchestrelor naționale de tineret, Orchestra Română de Tineret și Orchestra Junior, fondator al Corului Rubato alături de care a efectuat turnee atât în țară, cât și în străinătate (Elveția). În anul 2018 a devenit consultant artistic și dirijor coordonator în România al proiectului Playing for Philharmonie, desfășurat de BRD - Groupe Société Générale. A urmat recent stagii de perfecționare organizate în Franța de Fundația Royaumont. A colaborat de-a lungul timpului cu mari personalități precum Cristian Mandeal, Cristian Măcelaru, Voicu Enăchescu, Leo Warynski și Francois Xavier-Roth. În 2019, cu ocazia vizitei Sanctității Sale, Papa Francisc, în România, a avut onoarea de a dirija slujba papală, primind decorația Crucea Arhiepiscopală.

Diana Alexe s-a născut în Adjud. A fost prima admisă la Universitatea de Muzică din București, studiind cu sopranele Eleonora Enăchescu și Iulia Isaev. Printre numeroasele premii și concursuri câștigate în Austria, Polonia și Slovacia se numără Marele Premiu al Concursului „Emil Rotundu” din România, premiul pentru cea mai bună interpretare Dvořák a Concursului Internațional „Antonin Dvorak” din Republica Cehă. De când s-a stabilit la Viena în 2018, este membră a Chorakademie Wiener Staatsoper și își finalizează masterul la Musik und Kunst Privatuniversität din Viena.

Ștefania Chițulescu, născută la Târgoviște în 1979, a studiat pianul la Școala de muzică din orașul natal. Pasiunea pentru muzică a călăuzit-o de-a lungul timpului, a urmat cursurile Facultății deInterpretare, secția Canto Clasic, la clasa profesoarei Maria Slătinaru Nistor. Din anul 2007 este membră a Corului Filarmonicii „George Enescu” în cadrul căruia a susținut numeroase concerte ca solistă, fiind acompaniată de muzicieni importanți ai scenei lirice românești.

Andreea Iftimescu este în prezent solistă a Operei Comice pentru Copii și a Operei Naționale București. A absolvit secția canto a Universității Naționale de Muzică București în 2008, la clasa prof. univ. dr. Maria Slătinaru-Nistor, urmând cursurile de masterat la clasa prof. univ.dr. Eleonora Enăchescu. Încă din timpul studiilor, a fost remarcată pe scene din țară și străinătate.

Tenorul Andrei Lazăr este absolvent al Universității Naționale de Muzică din București și solist al Operei Naţionale din Bucureşti din anul 2011. Distins cu Marele Trofeu al Concursului „Ionel Perlea”, premiul al II-lea la Concursul Național de Interpretare a Liedului Românesc și Premiul Forumului Muzical Român (2013), are în repertoriu de peste 20 de roluri de operă.

Între anii 2008 - 2016 a fost solist al Operei Comice pentru Copii, cu sute de spectacole în țară și turnee pe patru continente. Este invitat frecvent în recitaluri la Casa Artelor Dinu Lipatti, precum și în numeroase proiecte organizate de Centrul de Creație, Artă și Tradiție CREART, Centrul Cultural al Municipiului București ARCUB, alături de nume sonore ale muzicii.

Baritonul Jinxin Chen, născut în China, a trăit și a studiat în Japonia, la Universitatea de Arte din Tokio, grație unei burse acordate de Guvernul Japonez (Mext). Este stabilit în prezent în Austria, unde urmează un masterat în interpretare vocală la Universitatea de Muzică și Arte ale Spectacolului din Viena. Este membru al Studioului Național de Operă din Slovacia și, în același timp, colaborează cu Opera Națională din Viena. A fost distins cu premii la diferite competiții naționale și internaționale, printre care Premiul de Excelență la Nagasaki, la cea de-a patra edițe a „Madama Butterfly International singing competition“ și Medalia de Aur la cea de-a 46-a ediție „Japan Italian Singing Competition”.

Pianistul Flavian Chitic, născut pe 27 februarie 1994, la Târgu Neamț, a început studiile muzicale și pianul în cadrul Liceului de Arte „Victor Brauner” din Piatra Neamț și a continuat la Universitatea Națională de Muzică București. Are o bogată activitate alături de Corul Regal, Filarmonica „George Enescu” și Filarmonica „Ion Dumitrescu” Râmnicu-Vâlcea. În prezent, este bariton în Corul Catedralei Sf. Iosif.