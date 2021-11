CONCERT ȘI LANSARE DE ALBUM la SALA RADIO: LUIZA ZAN – „NIGHT AND DAY”

Primul concert de JAZZ pe scena Sălii Radio în această stagiune (2021-2022) este un eveniment special, pe care nu îl puteți rata! Joi, 25 noiembrie (de la 19.00), LUIZA ZAN – una dintre cele mai apreciate voci feminine din jazz-ul românesc la ora actuală – va cânta alături de BIG BAND-UL RADIO, dirijat de cunoscutul dirijor și compozitor IONEL TUDOR.

Sugestiv intitulat „Night and Day” („Zi și noapte”), concertul este conceput cu prilejul lansării albumului omonim al artistei, CD realizat de Editura Casa Radio.

„Sunt un critic dur cu mine însămi. Nu îmi ascult de obicei producţiile discografice, de teamă că le-aş putea submina valoarea, prin viziunea mea perfecţionistă.

Însă albumul de faţă redă perfect emanaţia energetică a fiecărui om prezent în sală în seara concertului; fiecare suflu al fiecărui instrument din big band, fiecare respiraţie a fiecărui om din public se simte pe acest album, datorită măiestriei inginerului de sunet, domnul Călin Gibescu, a profesionalismului şi entuziasmului Big Band-ului Radio şi priceperii mânuirii baghetei dirijorale a maestrului Ionel Tudor.

Sper ca şi tu, omule care ţii în mâna ta acest disc, să simţi un pic din fragilitatea emoţiei cu care te întâmpină muzicienii aici, de la prima notă la ultima picătură de aer care s-a revărsat pe scena Sălii Radio în februarie 2019”, – mărturisește Luiza Zan despre albumul său.

Veți asculta pe scena Sălii Radio piesele incluse pe CD-ul „Night and Day”, ca Cherokee, Almost Like Being In Love, How High the Moon, Black Coffee, The Lake, Angel Eyes. CD-ul cuprinde creații semnate chiar de Luiza Zan, alături de partituri cunoscute ale genului. Titlul albumului este dat de piesa „Night and Day” a compozitorului american Cole Porter, despre care acesta spunea că a fost inspirată de o chemare islamică la rugăciune, pe care a auzit-o în timpul unei călătorii în Maroc.

Solista va adresa publicului câteva cuvinte privitoare la noua sa creație și albumul va fi disponibil pentru vânzare în foaierul Sălii Radio. Din motive determinate de restricțiile pandemice, nu este posibilă organizarea unei sesiuni de autografe. Dar Editura Casa Radio a pregătit o surpriză fanilor: albumele disponibile la vânzare în seara evenimentului vor purta pe ele semnătura Luizei Zan și pe cea a lui Ionel Tudor.

În 2014, LUIZA ZAN a obținut premiul al II-lea la Shure Jazz Voice Competition, în cadrul festivalului de jazz din Montreux, Elveţia, cel mai vechi festival din Europa şi unul dintre cele mai aclamate din lume. Anul 2004 i-a adus o altă recunoaștere importantă în cariera sa: premiul I la festivalul Cerbul de Aur, secţiunea interpretare, alături de trupa Slang.

Luiza Zan a absolvit cursurile Universităţii de Arte George Enescu din Iaşi și ulterior a experimentat ea însăși ipostaza de pedagog – între anii 2008-2010 a predat jazz vocal la Universitatea Națională de Muzică București și între anii 2010 – 2014 a susținut cursul de jazz vocal în cadrul taberei de muzică IconArts. A studiat jazz cu saxofonistul american Rick Condit şi cu pianistul american Armen Donelian.

Muzica Luizei Zan este rezultatul unei combinații inedite de influențe: New jazz inspirat de Billie Holliday, Ella Fitzgerald, Kurt Elling, Dianne Reeves şi mai ales Nat King Cole, Soul & funk inspirat de Aretha Franklin, Chakka Khan, Erykah Badu, Hip hop & R&b, inspirat de D‘Angelo, Angie Stone, Bilal.

A cântat cu nume sonore din țară, ca Sorin Romanescu, Mircea Tiberian, Pedro Negrescu, Romeo Cosma, Ion Baciu Jr., Mihai Iordache, Alex Man, Abert Tajti, Liviu Butoi, Nicolas Simion, Arthur Balogh, Cătălin Milea, Sebastian Burneci, Vlad Popescu, Emil Bâzgă, Big Band-ul Radio, precum și cu muzicieni străini: Rick Condit, Dave Stamps, Petras Geniusas, Corrine Chapelle, Gyarfas Istvan, Berkes Balazs, Peter Sarik, UNC Jazz Lab 1, McNeese State University Big Band.

Luiza Zan a compus și muzică de film, pentru producțiile Carambol, Circul Vesel (o producție HBO) și Maria (nominalizat la categoria „cel mai bun film documentar” la Festivalul de la Lucarno – 2013).

Muzica ei a fost apreciată și pe scenele de teatru din România. A compus muzica pentru spectacolul Năpasta – regia: Radu Afrim – care se joacă la Teatrul Național București și în care este și protagonistă și muzica spectacolului Trei Rupturi – tot în regia lui Radu Afrim – care se joacă la Teatrul Andrei Mureșanu și în care Luiza Zan are o apariție live pe durata întregului spectacol.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor, pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical, și în streaming live pe Internet, pe site-urile celor două posturi de radio.