Concert spectaculos de electro-swing: Big Band-ul Radio și Alice Francis

Concertul este unul inedit pentru scena muzicală din România și îmbină sonoritățile clasice de big band cu electro-swing, influențe pop sau hip-hop și versatila voce a lui Alice Francis. Aranjamentele orchestrale pentru Big Band sunt semnate de Simona Strungaru și de Florian Radu.

O premieră pe scena Sălii Radio în această formulă, evenimentul reprezintă o adevărată „dezlănțuire” de forțe: vor evolua în concert și dansatori de Swing și Lindy Hop, membri ai Companiei de Dans Jazz Roots Bucharest.

Printre piesele ce vor putea fi ascultate se regăsesc St. James Ballroom, Gangsterlove, Catch the Killer, The Experiment, Stung by a Bee sau What are You Made Of.

Evenimentul va marca și lansarea celui mai recent album al lui Alice Francis: „Club Noir”, album inspirat de filmele clasice hollywoodiene. Alice a fost și rămâne foarte pasionată de filmele alb-negru, de peliculele semnate de regizori ca Hitchcock, Hawks și Wilder.

Albumul cuprinde și trei momente simfonice semnate de Simona Strungaru, care subliniază aspecte specifice muzicii filmului noir.