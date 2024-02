Concertele de la Cluj-Napoca și București ale legendarului tenor PLACIDO DOMINGO vor fi REPROGRAMATE

De sâmbătă seara, maestrul Domingo s-a simțit rău și a făcut febră. Conform unui document medical oficial primit și pus la dispoziția organizatorilor Placido Domingo a fost diagnosticat cu bronșită acută fapt pentru care i-a fost impusă o perioadă de repaus vocal de cel puțin 10 zile.

In cel mai scurt timp posibil vor fi anunțate noile date la care vor fi reprogramate cele două concerte respectiv cel de la Cluj-Napoca și București.

Reamintim ca în data de 23 februarie, la BT Arena din Cluj, și pe 26 februarie, la Sala Palatului din București, Placido Domingo urma să cânte alături de celebra soprană Adela Zaharia şi Valahia Symphony Orchestra, cu dirijorul spaniol Jordi Bernàcer la pupitru, invitați speciali fiind fiul tenorului, Placido Domingo Jr., şi tenorul român Alin Stoica.

Maestrul Domingo a transmis și un mesaj fanilor ce îl așteptau cu nerăbdare, pe care îl redăm în original:

"I am terribly sad to have to postpone at this time, especially for the inconvenience that this causes to all who have already planned to come to the concerts. The appointments are only postponed, and we are already looking for new dates to carry them out “

In urma amânării celor două spectacole biletele achiziționate nu își pierd valabilitatea pentru ediția reprogramată iar organizatorii împreună cu stafful Maestrului asigură publicul că nu va exista nicio altă modificare în cadrul concertului în care toți invitații anunțați inițial vor participa.