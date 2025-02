Concerte de excepție pe scena Ateneului Român, în cadrul Festivalului Enescu, ediția 2025

Seria Concertelor de la Ateneu cuprinde 28 de concerte cu lucrări ale unor renumiți compozitori din literatura muzicală universală, interpretate de orchestre simfonice, ansambluri camerale și soliști activi pe cele mai importante scene ale muzicii clasice internaționale. Programate de la ora 17:00 – de luni până joi – și de la ora 16:30 de vineri până duminică, concertele vor fi susținute de Orchestra Filarmonicii din Rotterdam, Orchestra Filarmonicii din Monte-Carlo, Orchestra Simfonică din Antwerp, Orchestra de Cameră din Basel, Orchestra de Cameră din Scoția, Orchestra de Cameră Mahler, Orchestra de Cameră din Lausanne, Orchestra de Cameră a Europei, Orchestra of The Age of Enlightenment, Academy of St Martin in the Fields, alături de Les Ambassadeurs - La Grande Écurie și Corul de Cameră din Namur, Corul Radio din Letonia, aflate în premieră în România, Les Siècles, Cvartetul Belcea, Cvartetul Leonkoro, Cvartetul Arcadia, Orchestra Națională Radio, Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, Orchestra de Cameră Radio, Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova, Orchestra și Corul Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, la aniversarea a 70 de ani de activitate, și Orchestra Filarmonicii Moldova din Iași.

La pupitru se vor afla prestigioși dirijori internaționali, precum Charles Dutoit, Lahav Shani, Kazuki Yamada, Gianandrea Noseda, Sigvards Kļava, Cristian Mandeal, Pierre Bleuse, Franck Ollu, Ustina Dubitsky, Emmanuel Resche-Caserta, Arnaud Arbet, Gabriel Bebeșelea, Maxim Emelyanychev, Cristian Florea, Emmanuel Tjeknavorian etc, sub bagheta cărora vor evolua virtuozi recunoscuți: violoniștii Augustin Hadelich, Isabelle Faust, Ilian Gârneț, Simone Lamsma, Daniel Lozakovich, Valentin Șerban și Hyeonjeong Lee - câștigători ai Concursului Enescu, violoncelista Sol Gabetta, pianiștii Nelson Goerner, Daniel Ciobanu, percuționistul Colin Currie, organistul Vlad Vișenescu, violistul Răzvan Popovici, sopranele Sarah Aristidou, Pretty Yende sau Lucy Crowe.

Renaud Capuçon, David Grimal, Jan Lisiecki și Sir András Schiff vor urca pe scena Ateneului în dublă ipostază – atât ca soliști, cât și ca dirijori – oferind publicului, alături de orchestrele pe care le conduc, o experiență autentică de tip play-conduct.

Violonistul Christian Tetzlaff și pianistul Leif Ove Andsnes invită publicul la un recital cameral în care, alături de muzici de Mozart, Brahms sau Ravel, vor prezenta o lucrare în primă audiție a compozitorului sud-coreean Donghoon Shin.

Ultimul recital al după-amiezelor de la Ateneul Român va fi susținut de renumitul pianist austriac Rudolf Buchbinder.

Cristian Mandeal va conduce Orchestra și Corul Filarmonicii „Transilvania” din Cluj-Napoca și soliștii Lucy Crowe, Jess Dandy, Benjamin Hulett și Alastair Miles în Missa Solemnis, considerată de Beethoven drept una dintre cele mai valoroase lucrări din creația sa. Această capodoperă, ce îmbină profunzimea spirituală cu măreția simfonică, va răsuna pe scena Festivalului Internațional George Enescu, oferind publicului o experiență muzicală de neuitat.

În cadrul Seriei de Concerte de la Ateneu sunt incluse și două opere în concert: Dardanus (versiunea din 1774) de Jean-Philippe Rameau, interpretată de Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie și Corul de Cameră din Namur, dirijor Emmanuel Resche-Caserta, soliști: tenorul Reinoud van Mechelen, soprana Emmanuelle de Negri, baritonul Edwin Fardini, basul Stephan Macleod; Sfârșit de partidă de György Kurtág, alături de Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, la pupitru Arnaud Arbet, cu basul Frode Olsen, baritonul Leigh Melrose, contralto Hilary Summers, tenorul Leonardo Cortellazzi în rolurile lui Hamm, Clov, Nell și Nagg.

Joi, 11 septembrie 2025, ora 17:00, sub titlul Breaking Bach, celebrul coregraf Kim Brandstrup și Orchestra of The Age of Enlightenment vor prezenta o fuziune inedită între Bach și hip-hop pe scena Ateneului Român, într-o colaborare neconvențională.

Seria Concertelor de la Miezul Nopții se va desfășura în serile de vineri, sâmbătă și duminică, începând cu ora 22:30, incluzând 11 concerte ce vor îmbina o varietate de stiluri și perioade, de la muzică renascentistă și barocă până la folclor tradițional italian și momente de improvizație.

Sinfonia Vașovia, alături de Corul de Cameră Preludiu – Voicu Enăchescu, va interpreta Requiem For My Friend de Zbigniew Preisner, sub bagheta lui Constantin Grigore (29 august 2025), o lucrare de o intensitate rară, dedicată regizorului Krzysztof Kieślowski; Camerata Regală, condusă de tânărul dirijor american Alex Amsel, va prezenta Suita a treia de Enescu, iar pianistul Evgeny Konnov, laureat al Concursului Internațional George Enescu 2024, va interpreta Concertul nr. 1 în si bemol minor pentru pian și orchestră op. 23 de Piotr Ilici Ceaikovski (30 august 2025); marea soprană Asmik Grigorian, împreună cu pianistul Lukas Geniušas, vor cânta lucrări de Ceaikovski, Rahmaninov, Enescu și Ravel (31 august 2025); mult-așteptata Orchestra Accademia Bizantina, condusă de unul dintre cei mai importanți dirijori și claveciniști specializați în barocul italian, Ottavio Dantone, va susține două concerte pe scena Ateneului Român – primul, pe 5 septembrie 2025, alături de Corul Purcell, când va interpreta Il trionfo della fama de Francesco Bartolomeo Conti, cu Benedetta Mazzucato, Sophie Rennert, Nicolò Balducci, Martin Vanberg, Riccardo Novaro, iar cel de-al doilea pe 6 septembrie 2025, intitulat The Gold of Naples, ce include lucrări de Pergolesi, Ragazzi, Conforto, Caballone, Barbella etc; Orchestra de Cameră O/Modernt, sub conducerea lui Maxim Belčikov, cu Evelyn Glennie la marimbă, va prezenta un program fusion de stiluri de la 1100 (Hildegard von Bingen) la compozitorul baroc englez Henry Purcell, îmbinând muzica minimalistului american Philip Glass, Simfonia nr. 3, cu reinterpretări ale unor piese arhicunoscte ale formației Nirvana, ca Smells Like Teen Spirit (7 septembrie 2025); îndrăgitul mandolinist israelian Avi Avital va încânta publicul cu lucrări originare din sudul Italiei, alături de Between Worlds Ensemble și Alessia Tondo, una dintre cele mai importante voci din scena muzicală din regiunea Apulia (12 septembrie 2025); iubitul dirijor Giovanni Antonini revine la pupitrul ansamblului Il Giardino Armonico și al Corului NFM din Wrocław, pentru un program cu lucrări de Mozart și Beethoven (13 septembrie 2025); violonista Mihaela Martin va interpreta concertul de vioară de Barber alături de Berlin Academy of American Music, dirijor Garret Keast într-un program cu muzici de Gershwin, Copland, Dorman sau Bernstein (14 septembrie 2025); Corul de Cameră al Filarmonicii din Estonia, dirijor Tõnu Kaljuste și violoncelista Anja Lechner, vor interpreta compoziții de Bach, Arvo Pärt, Serghei Rahmaninov și rar-programata lucrare corală de George Enescu „Waldgesang” (19 septembrie 2025).

Seria concertelor de la Miezul Nopții se va încheia cu recitalul unuia dintre cei mai mari claveciniști la nivel mondial: Skip Sempé (20 septembrie 2025), în premieră în România la Festivalul Internațional George Enescu.

Abonamentele pentru aceste serii de concerte se mai pot achiziționa până vineri, 14 februarie 2025, ora 24:00.

Pentru Seria de Concerte de la Ateneu (28 de concerte), există abonamente de categoria I – preț 5 390 lei și categoria II – preț 4 290 lei (2 755 lei cu reducere pentru elevi, studenți și pensionari).

Seria Concertelor de la Miezul Nopții cuprinde 11 concerte. Prețul pentru Categoria I de abonamente este 2 300 lei, iar pentru categoria II – 1850 lei (1 100 lei cu reducere pentru elevi, studenți și pensionari).

Din 15 februarie 2025, ora 12:00, se vor putea achiziționa bilete individuale, pentru fiecare concert în parte.

Biletele sunt puse în vânzare pe platforma Eventim: https://www.cts.eventim.ro/artist/festivalul-george-enescu

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică la nivel internațional, organizat începând cu 1958. Cea de-a XXVII-a ediție a festivalului are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și va marca 70 de ani de la moartea marelui compozitor și muzician George Enescu. Tema ediției din acest an este „Aniversări / Celebrations”, iar în programul festivalului se vor regăsi peste 95 de concerte susținute de peste 4.000 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii, ce vor aduce în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

Festivalul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: Fundația ArtProduction

Co-producători: Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Primăria Municipiului București prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București

