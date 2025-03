Bucharest International Film Festival, două decenii de excelență cinematografică, revine anul acesta în perioada 19 -28 septembrie 2025

Festivalul se va desfășura în perioada 19 – 28 septembrie 2025, oferind o experiență cinematografică cu caracter de unicitate.

Singura competiție de lungmetraje din București, BIFF 2025, va aduce în premieră națională o selecție remarcabilă de filme ce se vor regăsi în cadrul celor cinci secțiuni (competiția de lungmetraje, secțiunea de scurtmetraje, panorama, autori români, istorie și cinema).

Juriul internațional, format din personalități marcante ale industriei cinematografice, va desemna câștigătorii acestei ediții, consolidând astfel reputația festivalului ca un reper în peisajul cinematografic european.

În cele două decenii de existență, Bucharest International Film Festival s-a impus ca unul dintre cele mai importante evenimente culturale din România. Festivalul a fost onorat, de-a lungul timpului, de prezența unor nume sonore ale cinematografiei internaționale, precum Andrei Konchalovsky, Amos Gitai, Danis Tanovic, Rutger Hauer, Jerzy Skolimowski, Jan Harlan, Radu Mihăileanu, Franco Nero și Vanessa Redgrave.

Ediția precedentă a înregistrat un succes remarcabil, oferind publicului 30 de filme în premieră absolută și organizând evenimente speciale care au atras peste 40.000 de spectatori.

BIFF este organizat de Fundaţia Charta și Asociaţia Culturală „Grigore Vasiliu Birlic”, sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu al României, și este realizat cu sprijinul Ministerului Culturii. Această susținere de prestigiu subliniază importanța festivalului pentru promovarea artei cinematografice și a dialogului cultural internațional.

Alteța Sa Regală Principele Radu al României: Într-un fel sau altul, Coroana Română a stat alături de cinematografia națională timp de trei secole, al XIX-lea, al XX-lea și al XXI-lea. Acest fapt, deopotrivă cultural și civic, are o importanță profundă în istoria modernă a țării noastre.

De două decenii încoace, am fost fericit și mândru să admir atmosfera și valoarea profesională pe care Festivalul Internațional de Film București le generează an de an, punând alături cunoscători ai celei de-a Șaptea Arte și iubitori ai filmului de toate vârstele.

Din anul 2005 și până astăzi, festivalul a parcurs un drum lung, presărat cu greutăți, uneori tratat cu indiferență sau neatenție, dar plin de hotărâre, curaj, devotament pentru cinema, intransigență, modestie și discreție.

Iar peste toate a strălucit spiritul echipei festivalului, mereu generoasă, voluntară, energică, deschisă spre societate, spre cel de alături și spre nou.

Cu un program captivant și invitați de renume, BIFF 2025 promite o ediție de neuitat, menită să încânte și să inspire iubitorii de film. Festivalul reafirmă angajamentul său de a oferi o platformă pentru cinematografia de calitate și de a transforma Bucureștiul, pentru zece zile, într-un epicentru al artei cinematografice internaționale.

