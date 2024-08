Concerte Palatul Bragadiru în luna August

7 August – Prima Dragoste – Live in the Garden – Grădina Urbană

Prima Dragoste te invită într-o lume a libertății în care emoțiile dansează pe ritmul captivant al versurilor pieselor sale. Cu o voce puternică și romantică, Prima Dragoste, talentata și inovatoarea artistă din Republica Moldova, reușește să transforme experiențele și emoțiile sale într-o artă muzicală autentică.

Artista a avut colaborări cu Satoshi pentru „I Love You”, piesă ce a avut un succes real în platformele digitale, dar și cu Amedeo, pentru melodia „Fosta”, unde stilul eteric pe care îl are artista se împletește cu vocea puternică a lui Amedeo, creând o avalanșă de emoții. Ea a lansat în toamnă videoclipul piesei „Mohor” – un cântec cu inspirații folclorice ce se bucură în continuare de un real succes.

8 August - BREEZE | The Flavour of Brazil – Sala Godot

Explorând ritmicitatea muzicii braziliene, jovialitatea stilului samba si sunetele delicate ale bossa novei BREEZE vine la Palatul Bragadiru într-o formulă de quartet, ce promite să transpună auditoriul intr-o atmosferă şi emoţionantă.

Ioana Siia - voce,

Florin Siia - bass/babybass,

Filip Siia - percuții

Alexandru Cismaru – chitară

Breeze a fost fondat in anul 2011 de catre Florin Siia (bass) si Ioana Siia (vocalista) cu intenţia de a împărtăţii bucuria şi dragostea prin muzică, hipnotizând publicul prin naturaleţe (caracteristica principala a stilului muzical aparut in Brazilia in anii 60: Bossa Nova).

9 August – EMOŢII cu Alexandra Ungureanu - Grădina Urbană (terasă)

Pe 9 August felurite EMOŢII se vor întrupa în Grădina Urbană în interpretarea Alexandrei Ungureanu, într-o serată acustică.

Alexandra Ungureanu este un artist care și-a depășit toate limitele, ieșind din zona ei de confort și demonstrând în orice proiect nou.

În 2021, începe un proiect nou - emisiunea online "Duet cu Alexandra" unde are ca invitați artiști, colegi de breaslă, alături de care povestește întâmplări legate de carieră sau din viața personală, și interpretează live piese din repertoriul acestora, trecând astfel prin toate genurile muzicale.

Desi e cunoscuta pentru hiturile pop-dance, artista iubeste in egala masura concertele acustice, in care interactiunea cu publicul este mai calda, intima, astfel incat acesta devine un alt membru al trupei.

Vă așteptăm la concert vineri, pe 9 August, de la ora 20:00!

22 August – Din Napoli în Micul Paris cu tenorul Ştefan von Korch şi acordeonistul Emy Drăgoi

Pe 22 August, Grădina Urbană va fi învăluită în farmecul canzonetelor napoletane şi a cântecelor tradiţionale italiene în interpretarea deosebită a tenorului Ştefan von Korch, însoţită de armoniile profunde ale acordeonului lui Emy Drăgoi. Secvenţe muzicale celebre pline de vivacitate, pasiune şi culoare vor transpune publicul în însorita Sicilia, evocând atmosfera autentic italiană dar şi şarmul Bucureştiului interbelic, pentru o seară ce va aduce în suflete bună-dispoziţie şi bucurie.

Cu o carieră în ascensiune, tenorul Ştefan von Korch a debutat în această vară în Carmina Burana pe scena prestigiosului Festival Palermo Classica, a concert alături de Orchestra Reino de Aragon în Spania, a fost invitat în recital la Lipova Symphonic City Maria Radna open air, este amfitrionul seriei de concerte Musical Extravaganza , iar de la începutul anului, a avut apariţii la Opera din Iaşi, Opera din Tmişoara, Filarmonica din Târgu-Mureş.

