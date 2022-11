Cristian Măcelaru revine la Ateneul Român, la pupitrul Filarmonicii „George Enescu”

Noul director artistic al Festivalului Internaţional „George Enescu”, dirijorul de origine română care se bucură în prezent de cea mai mare notorietate internaţională va apărea în compania foarte tânărului pianist german Colin Pütz , lansat în urmă cu câţiva ani drept copil-minune al claviaturii. Programul va fi deschis de Corul Filarmonicii cu cantata Mare liniştită şi călătorie fericită de Ludwig van Beethoven, pe versuri de Johann Wolfgang von Goethe, urmată de cea mai cunoscută pagină din muzica pentru pian şi orchestră compusă de Wolfgang Amadeus Mozart – Concertul nr. 21, în do major. După pauză, Cristian Măcelaru va dirija o splendidă lucrare romantică englezească, mai rar cântată în România – Simfonia nr. 1 de Edward Elgar.

CRISTIAN MĂCELARU

Cel mai în vogă dirijor român al momentului datorită poziției sale de la pupitrele WDR Sinfonieorchester și Orchestrei Naționale a Franței, Cristian Măcelaru este și noul director artistic al Festivalului „George Enescu”. Născut în Timişoara în 1980, Cristian Măcelaru a devenit, la 19 ani, cel mai tânăr concertmaistru din istoria Orchestrei Simfonice din Miami. Și-a început cariera alături de Philadelphia Orchestra, în stagiunea 2010-2011 fiind numit dirijor asistent al aceleiaşi orchestre. În 2017, a început colaborarea cu Orchestra Regală Concertgebouw din Amsterdam. A devenit dirijor principal al WDR Sinfonieorchester din Köln, începând cu stagiunea 2019/2020. A fost numit director muzical al Orchestrei Nationale a Franței, în septembrie 2021, însă şi-a început activitatea în această poziție cu un an mai devreme. Un alt succes internațional a fost anunțat la începutul anului 2020: violonista Nicola Benedetti, Cristian Măcelaru şi Orchestra Simfonică din Philadelphia au fost distinşi cu Premiul Grammy la categoria „Cea mai bună interpretare instrumentală solo” pentru albumul ce cuprinde lucrări de Wynton Marsalis - Concertul în re major pentru vioară şi orchestră şi Suita pentru vioară - înregistrat la casa Decca. Cristian Măcelaru este director artistic şi dirijor principal al World Youth Symphony Orchestra la Interlochen Center for the Arts și director artistic şi dirijor al Cabrillo Festival of Contemporary Music, cel mai important festival dedicat repertoriului simfonic contemporan.

COLIN PÜTZ

Născut la data de 10 iunie 2007, Colin Pütz a început să cânte la pian de la vârsta de cinci ani. Din octombrie 2017, este înscris la precolegiul HfMT Köln, la clasa de pian condusă de Florence Millet. A participat la cursuri de masterclass coordonate de Pavel Gililov, Jaques Rouvier, Antti Siirala, Matthias Kirschnereit, Yuri Bogdanov, Vincenzo Balzani, Claudius Tanski și Dmitri Alexeev. A fost invitat în calitate de solist la numeroase evenimente importante, printre care se numără Premiile Europene pentru Cultură, Festivalul Beethoven de la Bonn, Festivalul de Pian din Ruhr. A cântat, în 2020 și 2021, alături de Beethoven Orchestra Bonn și WDR Symphony Orchestra. În septembrie 2021, Colin și-a făcut debutul la Orchestra Națională a Franței, condusă de dirijorul Cristian Macelaru, unde a interpretat Concertul pentru pian și orchestră nr . 2 de Frédéric Chopin . „Colin este un pianist extraordinar de talentat. Amintește-ți de acest nume, îl vei auzi des”, apreciază maestrul Cristian Măcelaru.