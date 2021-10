CRISTIAN MANDEAL DIRIJEAZĂ CONCERTUL DEDICAT CELOR 93 ANIVERSAȚI DE RADIO ROMÂNIA

De 93 de ani, străbătând prin vremuri liniștite, dar și prin perioade extrem de dificile (ca timpurile pe care le trăim astăzi), RADIO ROMÂNIA intră în casele ascultătorilor din țară și din străinătate. În fiecare an, data de 1 noiembrie este un moment de sărbătoare, ce punctează aniversarea difuzării (în 1928) a primei emisiuni a serviciului public de radio. Momentul este marcat mereu și de un concert prezentat de ORCHESTRA NAȚIONALĂ RADIO, înființată de dirijorul Mihail Jora în același an al inaugurării instituției de presă.

Astfel, vineri, 29 octombrie 2021 (de la 19.00), ansamblul muzical Radio România ce împlinește aceeași frumoasă vârstă de 93 de ani va oferi publicului un frumos concert derulat sub bagheta cunoscutului dirijor CRISTIAN MANDEAL. În aproape 50 de ani de activitate, acesta a dirijat peste 60 de prime audiţii absolute, o parte dintre acestea fiindu-i dedicate. Invitat special al serii de la SALA RADIO este și pianistul CONSTANTIN SANDU, stabilit în Portugalia, unde se bucură de o bogată carieră artistică, dar și pedagogică, în calitate de profesor al Şcolii Superioare de Muzică şi Artele Spectacolului din Porto.

De la debutul cu orchestra, la doar 14 ani, muzicianul român a susţinut o intensă activitate solistică în diverse ţări din Europa şi Asia și a fost invitat în prestigioase festivaluri internaţionale (George Enescu – Bucureşti, Chopin – Paris, Festival de primavera – Sevilla, Muziksev – Izmir ș.a.). Colaborează cu regularitate cu orchestrele din România şi Portugalia, a fost solistul unor importante orchestre europene, ca Arthur Rubinstein din Lodz, Filarmonica din Halle, Bodensee-Symphonie-Orchester din Konstanz, Orchestra Naţională a Bielorusiei, Orchestra Naţională din Porto etc.

Programul serii se va deschide cu o lucrare extrem de potrivită momentului aniversar: Muzică pentru Radio, creație semnată de compozitorul român FILIP LAZĂR (1894-1936). Muzică pentru radio (1931) este o lucrare strălucitoare, în care elementele melodice de proveniență folclorică se întrepătrund cu cele specifice muzicii de secol XX.

Absolvent al Conservatorului bucureştean, Filip Lazăr a susținut o vastă activitate ca pianist concertist, fiind în acelaşi timp profesor în Franța şi Elveția, dar şi fondator al Societății Compozitorilor Români (Paris, 1920). Perioada petrecută în acest important centru muzical european este marcată de legături cu mari compozitori ai vremii, Societatea Muzicală Triton (al cărei preşedinte a fost) reunind muzicieni ca Serghei Prokofiev, Maurice Ravel sau Igor Stravinski.

Concertul de la Sala Radio va continua cu MOZART: Concertul nr. 21 în Do major pentru pian şi orchestră – prilej de a-l aprecia în ipostază solistică pe pianistul Constantin Sandu - și se va încheia cu BEETHOVEN: Simfonia nr. 2. În ciuda situației tragice, determinată de faptul că Beethoven începuse să-și piardă deja auzul când a compus această lucrare, simfonia are mai degrabă un aer vesel, o vitalitate ce contrastează cu situația în care se afla. Pe 5 aprilie 1803, titanul de la Bonn își dirja creația prima oară, la Theater an der Wien.