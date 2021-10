Cvartetul de coarde al Metropolitan Opera relansează „Seratele Enescu” de la ICR New York  

Reuniți sub numele de Kismet String Quartet, patru muzicieni ai Metropolitan Opera Orchestra, Ming-Feng Hsin (vioară), Katherine Fong (vioară), Dov Scheindlin (violă) și Julia Bruskin (violoncel), readuc acordurile muzicii de cameră la sediul Institutului Cultural Român din New York, în seara de 14 octombrie 2021, după aproape un an și jumătate de restricții cauzate de pandemie.

Pasionați de muzica marelui nostru compozitor, membrii Kismet String Quartet vor prezenta, la exact 100 de ani de la premiera absolută, Cvartetul de coarde op. 22 nr. 1 în mi bemol major al lui George Enescu. Alături de lucrarea enesciană, din program mai face parte singurul cvartet de coarde compus de Gabriel Fauré, profesorul de compoziție al lui Enescu și una dintre personalitățile muzicale care au influențat semnificativ cariera acestuia.

Seria “Enescu Soirees of New York”/ „Seratele Enescu de la New York” este un program permanent al Institutului Cultural Român din metropola americană, lansat în anul 2019, care urmărește promovarea muzicii lui George Enescu și a altor compozitori români importanți prin intermediul unor recitaluri și concerte camerale de cea mai bună calitate, acoperind o gamă largă de stiluri și genuri, având ca protagoniști cunoscuți muzicieni români sau de origine română, americani și internaționali. În perioada pandemiei, „Seratele Enescu” s-au desfășurat în regim online, iar începând cu toamna aceasta evenimentele din spațiul fizic vor fi difuzate pe rețelele de socializare, transformând seria într-un proiect hibrid, offline/online, care se va adresa astfel unor audiențe mai largi. Consultantul muzical al seriei este cunoscuta violonistă româno-americană Irina Mureșanu.