De ce a părăsit Robbie Williams trupa Take That

Dar, când a părăsit Robbie Williams formația Take That și ce l-a determinat să-și ia rămas bun ?

Take That a fost trupa de băieți preferată în anii 90 și a lansat hituri clasice, precum „Relight My Fire”, „Pray” și multe altele. Era formată din cinci membri – Gary Barlow, Jason Orange, Mark Owen, Howard Donald și, bineînțeles, Robbie Williams, care avea doar 16 ani.

Dar, după 5 ani împreună, Robbie a părăsit în mod șocant trupa, în 1995, în mijlocul turneului lor mondial Nobody Else. În anul următor, cei patru membri rămași au anunțat că se despart și ei.

La acea vreme, s-a înțeles că Robbie a părăsit Take That din cauza unor probleme cu dependența de droguri și alcool, plus o presupusă ceartă între el și colegul de trupă, Gary Barlow. Robbie a spus că se lupta serios cu problemele sale de sănătate mintală.

„Cred că eram în mijlocul unei căderi nervoase, prima dintre multele mele. Mă simțeam ca într-un fel de clădire în flăcări și trebuia să ies. Așa simțeam atunci. Și apoi am spus: „Bine, voi face acest turneu și apoi voi pleca”. Și ei au spus: „De fapt, dacă ai de gând să pleci, poți să pleci acum?”, a spus el pentru BBC, anul trecut.

El spune că avea nevoie de această ceară cu Gary, era un fel de lovitură de care avea nevoie. „Din nefericire, Gary nu a simțit așa ceva și nu a primit nicio lovitură din asta, pentru că era un adult complet care nu avea nevoie de asemenea tip de inflamație în viața lui. Mi-am dorit atât de mult să răspundă la fel, dar, așa cum am spus, este un adult complet”, a continuat artistul.

Robbie s-a reunit cu Take That de-a lungul anilor, inclusiv în 2011 și 2020, scrie cosmopolitan.com.

