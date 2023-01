De la Cluj-Napoca și Saarbrücken la București: Tudor și Mara Torge în Stagiunea de marți seara

La doar 16 ani, Tudor Torge este laureat al mai multor concursuri internaționale, dintre care menționăm Johann Sebastian Bach Music Festival (Marele Premiu, 2022), G Clef International Music Competition, Coreea (Premiul I, 2021), Altamira Guitar Festival (Premiul I, Italia 2021), Pleven International Guitar Festival (Marele Premiu, Bulgaria 2021), Concursul Guitar Foundation of America Ppremiul al III-lea 2020). Tudor este elev al Colegiului de Muzică ,,Sigismund Toduță “ din Cluj-Napoca unde studiază cu profesorii Viorela Filimon și Biro Lajos. Se perfecționează în cadrul unor cursuri de măiestrie cu celebri chitariști, cum sunt: Judicael Perroy, Chinnawat Themkumkwun, Lovro Peretić, Giulia Ballaré, Belmin Okanović, Joao Carlos Victor. Tânărul muzician are o intensă activitate camerală, în care o are ca parteneră de scenă de cele mai multe ori pe sora sa, violonista Mara Torge, dar a evoluat în recital și alături de Alexandru Tomescu (Lisabona 2022), sau în deschiderea concertului maestrului Andrea De Vitis (București 2022).

Mara Torge este bursier al statului german și studiază la Hochschule für Musik Saar (Saarbrücken , Germania ) cu celebrul violonist David Grimal. A absolvit Colegiul de Muzică “Sigismund Toduța” din Cluj-Napoca la clasa prof. Corina Mar, dar formarea sa este completată și de participarea la cursuri de măiestrie, cum au fost cele susținute de Vicente Alberola, Alexander Sitkovetsky, Remus Azoiței, sau Vlad Stănculeasa. Mara a câștigat numeroase premii la competiții naționale și internaționale, iar pentru rezultatele sale i-au fost acordate bursele Tinere Talente MOL și IconArts precum și distincția de Ambasador al Clujului (2021).

Programul recitalului din 17 ianuarie cuprinde lucrări de Fernando Sor, Mauro Giuliani, Miguel Llobet, Astor Piazzolla, Georg Philipp Telemann, Fritz Kreisler, Johann Sebastian Bach, Eugène Ysaÿe, Niccolò Paganini