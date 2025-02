Proces de „sabotaj” al TAB-ului românesc: Distrugerea Uzinei Automecanica Moreni aduce Guvernul la tribunal

Este vorba despre Uzina Automecanica Moreni, specializată în producerea de vehicule blindate de luptă, iar sindicatele acuză că această fabrică, un etalon al industriei de apărare în trecut, a fost sabotată și jefuită sistematic de cei aflați la conducerea statului. Președintele Alianţei Sindicatelor din Industria de Apărare și Aeronautică (ASIAA), Constantin Bucuroiu, spune că deja a contactat o casă de avocatură importantă pentru a iniția un proces împotriva statului român, iar acum se face o analiză pentru a stabili modul în care poate fi declanșată acțiunea în instanță.

În momentul de față, la cârma acestei unități se află fostul șef al SRI Dâmbovița și fost președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Oprea. El a preluat conducerea societății în noiembrie anul trecut, într-un moment extrem de dificil. Astăzi, „perla industriei de apărare românești”, cum numește Constantin Bucuroiu Automecanica Moreni, nu mai produce nimic. Face doar lucrări de mentenanță pentru Armata Română, dar și comenzile care vin din această direcție sunt foarte mici și ele nu reușesc să țină pe linia de plutire fabrica.

În trecut, în această unitate s-au produs 15.000 de transportoare.

Proiectul transportorului RN 94 (6×6) a fost îngropat

Uzina Automecanica Moreni era specializată în producerea de transportoare. Deși acest vehicul de luptă este foarte căutat, uzina nu-l mai produce de foarte mulți ani. Ultima mare comandă de transportoare a primit-o fabrica înainte de 1989 și a finalizat-o în primii ani de după Revoluție. Este vorba despre 93 de transportoare 8x8 pentru armata română. Ulterior, în colaborare cu firma turcească Nurol Machinery and Industry Co Inc uzina a dezvoltat transportorul NR 94 (6x6), el fiind destinat armatelor din cele două țări, iar în etapa următoare și la export. În prima fază cele două companii au produs în Turcia șase transportoare pentru armata turcă, urmând ca ulterior să se producă alte 25 de transportoare pentru armata română la Automecanica Moreni. Aceasta însă a refuzat să mai cumpere transportoarele, iar proiectul a fost îngropat, spune Constantin Bucuroiu, președintele ASIAA.

Automecanica Moreni din „Steaua” industriei de tehnică militară românească până în 1989, a ajuns împovărată de datorii pentru că a furată din cauza marilor interese politice. În 2002 a fost divizată ilegal pentru înființarea unui parc industrial, deși legea spunea clar în ce condiții poate fi realizată divizarea unei societăți din sectorul producției de apărare. În primul rând trebuia să fie pe pierdere, ceea ce nu era cazul atunci, deci divizarea a fost ilegală din start. Atunci a fost delapidată de 50% din patrimoniul său. S-au pierdut 40.000 de tone oțel special, forja nouă, secția de presaj cu prese de până la 2.000 tone/forță, secțiile de galvanizare, tratamente termice, atelierul de încărcat baterii pentru transportoare, depozite etc. Toate acestea au fost preluate, la divizare, de către Consiliul Județean Dâmbovița și nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu aceste bunuri. Pentru ce a pierdut atunci Automecanica Moreni nu a primit nicio compensație. Miliarde și miliarde de lei a pierdut atunci, iar 3.900 de salariați și-au pierdut locurile de muncă. Un lucru este cert: Automecanica a fost furată și împinsă spre dezastru”.

Constantin Bucuroiu, președintele ASIAA

Colaborarea cu Rheinmetall, un eșec total

Una din marile afaceri ratate de Automecanica Moreni a fost colaborarea cu compania germană Rheinmetall care în 2017 semna cu Ministerul Economiei acordul de finanțare a etapei de dezvoltare pentru transportorul blindat 8x8 AGILIS, care urma să fie produs aici. Proiectul AGILIS presupunea livrarea a circa 400 de transportoare blindate amfibii către MApN, primul urmând să fie livrat în 2020. La Moreni, pe lângă transportorul AGILIS, Rheinmetall dorea să producă și un tun de 30 mm care să fie montat pe viitoarea mașină de luptă. De asemenea, în planurile Rheinmetall intra și aducerea la Moreni a producției sale de camioane militare. În acest scop, fusese înființată și o societate mixtă, Romanian Military Vehicle Systems S.A, în care compania germană deținea 50% din acțiuni, în timp ce Ministerul Economiei deținea cealaltă jumătate. Planurile de producție a tehnicii militare nu s-au mai materializat din cauza autorităților române, care nu au sprijinit armata să lanseze o comandă pentru achiziționarea transportoarelor AGILIS, iar dezastrul fabricii s-a accentuat. Acordul a fost reziliat în 2019, când a fost desființată și societatea. Prinsă în această asociere, Automecanica Moreni a ratat colaborarea și cu americanii de la General Dynamics, care s-au dus la Uzina Mecanică Bucureşti să producă transportoarele Piranha. Ulterior, în 2024 nemții de la Rheinmetall au revenit la fabrica din Moreni pentru a relua colaborarea, dar deocamdată nu s-a întâmplat nimic. Potrivit președintelui ASIAA, se poartă discuții pentru ca la Automecanica Moreni să se producă diverse kituri pentru transportoarele care vor ajunge la Mediaș. La începutul anului trecut producătorul german de armament Rheinmetall a anunţat că a preluat 72,5% din acţiunile producătorului român de vehicule Automecanica Mediaş. Automecanica Mediaş este un producător de vehicule speciale şi trailere pentru piaţa civilă şi militară, uzina urmând să joace, în urma acestei achiziţii, un rol important în mentenanţa vehiculelor de luptă occidentale livrate Ucrainei, precum şi pentru asigurarea suportului logistic.

1,9 milioane de lei a fost pierderea înregistrată de Automecanica Moreni în 2023, potrivit ultimelor date disponibile, la o cifră de afaceri de 14,88 de milioane de lei. De asemenea, compania avea datorii de 66,3 milioane de lei. Nici în 2024 lucrurile nu au evoluat în bine pentru companie, pierderile și datoriile continuând să se acumuleze.

Relația cu Elbit Systems, pusă pe hold

Ulterior, în 2023, Uzina Automecanica Moreni și firma israeliană Elbit Systems au semnat un memorandum de înțelegere pentru producția de artilerie. Acordul de cooperare includea producția de obuziere mobile avansate Elbit Systems de 155 mm ATMOS, inclusiv transferul de know-how pentru fabricare, producție și integrare cu obuzierele ATMOS. Prin această colaborare, părțile decideau să înființeze Centrul Român de Artilerie, deschis la participare și companiilor locale pentru a spori baza industriei interne, pentru a genera noi locuri de muncă și pentru a stabili o bază solidă pentru producția internă de artilerie din România, transmitea compania într-un comunicat. Din păcate însă, pentru că Guvernul nu a sprijinit Automecanica Moreni în acest demers, discuțiile sunt înghețate astăzi, spune Constantin Bucuroiu. „Compania Elbit System a fost interesată de o colaborare cu fabrica din Moreni. O delegație de aici a fost în Israel, reprezentanții Elbit au fost la noi și în timpul negocierilor au fost identificate multe puncte de interes comun care puteau pune bazele unei colaborări avantajoase pentru noi. Din păcate, autoritățile statului nu s-au implicat în susținerea noastră pentru a începe această colaborare, astfel că astăzi totul este blocat”, a explicat președintele ASIAA.

