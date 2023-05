Doliu în muzică: Andy Rourke, basistul trupei rock The Smiths, a murit la vârsta de 59 de ani

Chitaristul Johnny Marr a confirmat "cu profundă tristețe" că Rourke a murit după o luptă îndelungată cu cancerul pancreatic, relatează BBC.

Într-o declarație postată pe Twitter, Marr a spus: "Ne vom aminti de Andy ca un suflet bun și frumos și ca un muzician extrem de talentat. Solicităm intimitate în aceste momente triste".

Rourke a cântat la cele mai cunoscute piese ale trupei Smiths, printre care "This Charming Man" și "There Is a Light That Never Goes Out", precum și la single-urile solo ale cântărețului Morrissey după destrămarea grupului.

