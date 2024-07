Dirijorul Alexandru Ilie și Filarmonica Pitești în premieră în China

Turneul va fi îmbogățit de prezența excepțională a doi artiști de seamă ale operei românești: soprana Nicoleta Maier de la Opera Națională Română Iași și baritonul Mihail Dogotari de la Opera Română Națională Timișoara. Acești artiști de renume, sub bagheta magistrală a lui Alexandru Ilie, vor oferi interpretări de o calitate rar întâlnită, ridicând audiența la niveluri emoționale de neimaginat.

Programul concertelor va include o selecție diversificată de lucrări muzicale menită să încânte publicul chinez, cum ar fi operete, cantonete, simfonii de Dvořák, Strauss și Saint-Saëns, Rapsodia Română nr. 1 de George Enescu și „Jasmine Flower” (Mo Li Hua) din cultura chineză.

În spatele acestui turneu de mare anvergură se află sprijinul Beijing Jingshi Culture Media Co., Ltd., o entitate a Ministerului Culturii din China, care se ocupă de organizarea și logistica evenimentului. De asemenea, Beijing Poly Theatre Management Ltd., companie de stat ce administrează toate teatrele și sălile de concert din China, va asigura desfășurarea concertelor în locații de top, garantând astfel un cadru perfect pentru aceste spectacole de elită. Producătorul evenimentului este Brightlight Music SRL.

Alexandru Ilie, un nume sinonim cu excelența în dirijat, a demonstrat prin fiecare apariție scenică o profunzime artistică și o înțelegere muzicală rar întâlnite. Cariera sa include colaborări cu filarmonicile de prestigiu din România, dar și orchestre naționale renumite. Este cunoscut pentru repertoriul său vast, de la muzica clasică și romantică la operă, operetă, musical și fusion. A studiat sub îndrumarea profesorilor Petru Andriesei și Horia Andreescu, participând și la masterclass-uri cu Christian Badea și Enrique Garcia Asensio. Talentul său și contribuția la muzica clasică au fost recunoscute prin numeroase premii și distincții, confirmându-i statutul de dirijor de top al generației sale. A câștigat Premiul I la Concursul de Dirijat „Ionel Perlea” și Premiul III la Concursul Internațional „Jeunesses Musicales”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹