Dirijorul britanic Christopher Ward și violonistul Liviu Prunaru invitați la Sala Radio

Vineri, 21 februarie 2025 (19.00), invitatul Orchestrei Naționale Radio este cunoscutul violonist LIVIU PRUNARU, care s-a făcut remarcat pe plan internațional drept concert-maestru al uneia dintre cele mai bine cotate orchestre simfonice din lume: Royal Concertgebouw Amsterdam. Ca solist, a evoluat alături de ansambluri precum Concertgebouw Amsterdam, Royal Philharmonic Orchestra, Orchestra Națională a Belgiei, Orchestra Filarmonicii din Atena, Orchestra Mayo din Buenos Aires, Orchestra Simfonică din Mississippi ș.a. De această dată, Liviu Prunaru va interpreta la București o partitură mai rar cântată în lume: Concertul nr. 3 pentru vioară și orchestră, semnat de compozitorul german MAX BRUCH. Creația a fost dedicată unui celebru violonist al vremii: Joseph Joachim, care a și interpretat solistic lucrarea la premiera de la Dusseldorf (31 mai 1891).

Evenimentul de la Sala Radio se va derula sub bagheta unui alt invitat special: dirijorul britanic CHRISTOPHER WARD, care este (din 2018) director muzical al Teatrului și Orchestrei Simfonice din Aachen (Germania). În calitate de dirijor invitat, a dirijat spectacole la Staatsoper Hamburg, Deutsche Oper am Rhein, Opera din Graz, Salzburger Landestheater, Teatrul Național din Praga, Teatrul Național Slovac, Teatrul din Bremen ș.a. De asemenea, a dirijat premiere mondiale la Festivalul Internațional de Muzică „Primăvara de la Praga” (Prague Spring International Music Festival) și la Festivalul de Vară de la Bregenz, iar în 2019 a preluat, în scurt timp, premiera mondială a operei „Babylon” de Jörg Widmann, înlocuindu-l pe Daniel Barenboim la Staatsoper Unter den Linden, Berlin. La casele de discuri Naxos și Capriccio a înregistrat o serie de CD-uri foarte apreciate care au primit mai multe nominalizări la premiile Opus Klassik.

Seara se va deschide cu Verdi - uvertura operei Forța destinului și se va încheia cu lucrarea lui Richard Strauss - Aus Italien. Ca multe alte creații din istoria muzicii, și aceasta din urmă a fost inspirată de o vacanță a compozitorului pe tărâm italian, în care acesta a transpus în muzică impresiile sale de călătorie din Roma, Bologna, Napoli, Sorrento, Salerno și Capri.

Violonistul LIVIU PRUNARU a obținut recunoașterea internațională la cele mai prestigioase concursuri internaționale de vioară din lume. A fost premiat, în 1997, cu medalia de aur la Concursul Internațional de vioară Dong-A din Coreea, este medaliat cu argint al Concursului internațional de vioară Indianapolis - SUA (1998), a obținut medalia de argint la Concursul Regina Elisabeta de la Bruxelles (1993), este medaliat cu aur la Rodolfo Lipizer International Violin Competition din Italia și medaliat cu aur la Concursul Internațional de vioară R. Molinari din Elveția, printre multe altele.

Și-a făcut debutul la New York, cu Juilliard Symphony la Lincoln Center, după ce a obținut marele premiu la Juilliard Mendelssohn Competition. De asemenea, în 1999, a câștigat marele premiu la E. Nakamichi Wieniawski Violin Concerto Competition, ceea ce a dus la spectacole cu Aspen Young Artists Orchestra.

Născut la Craiova, Liviu Prunaru a început studiul viorii la vârsta de 6 ani. Apoi, în 1990, a fost invitat de marele violonistul Alberto Lysy să studieze cu acesta la renumita Academie Menuhin din Gstaad, Elveția. Și-a finalizat studiile cu Dorothy DeLay în New York, unde a participat activ și la cursuri de măiestrie cu Itzhak Perlman.

În septembrie 2006, după 14 ani de activitate didactică la Academia Menuhin, Liviu Prunaru a devenit concertmaestru al Orchestrei Regale Concertgebouw din Amsterdam (poziție ocupată în perioada 2008-2024), ansamblu care a primit, în 2008, pentru prima dată, titlul de cea mai bună orchestră din lume.

În octombrie 2010, un alt moment important din cariera sa l-a reprezentat acceptarea poziției de director muzical al Academiei Internaționale de Muzică Menuhin din Elveția, constinuând astfel tradiția maeștrilor săi, Yehudi Menuhin și Alberto Lysy.

Pe lângă activitatea didactică și cea de concertmaestru, Liviu Prunaru are o activitate solistică foarte activă în Asia, America și Europa, susține numeroase recitaluri și înregistrează aproape în fiecare an. În România, participă la turneul extraordinar „Duelul viorilor” (Stradivari VS Guarneri), alături de violinistul Gabriel Croitoru și pianistul Horia Mihail.

