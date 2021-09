Doi laureați Grammy, dirijorul Cristian Măcelaru și violonistul Maxim Vengerov, pe aceeași scenă la Festivalul Enescu

Dirijorul Cristian Măcelaru și violonistul Maxim Vengerov, amândoi câștigători ai premiilor Grammy, vor urca pe scena Festivalului Enescu, în această seară, de la ora 19.30, la Sala Palatului, într-un concert susținut de Orchestra Națională a Franței, cu un program cu muzica secolului XX.

Prima lucrare, Concertul nr. 1 în la minor pentru vioară și orchestră op. 77 de Șostakovici va fi interpretat de renumitul violonist Maxim Vengerov, pe vioara sa Stradivarius ex-Kreutzer (1727). Șostakovici a finisat concertul în anul 1948, în timpul unei cenzuri drastice a regimului comunist, iar lucrarea a fost publicată abia în 1953, după moartea lui Stalin. Muzica lui Șostakovici se distinge prin originalitatea sa inconfundabilă. Stilul său este excentric, presărat de stranietate, ironie, armonii îndrăznețe, melancolie și patos. Concertul nr. 1 pentru vioară, o lucrare aproape simfonică, cere de la solist întregul arsenal al tehnicii violonistice alături de rezistență psihică și emoțională. A fost dedicat i legendarului violonist David Oistrakh, care l-a interpretat în premieră în 1955, admirând lucrarea pentru „profunzimea conținutului său artistic”.

În continuarea programului, publicul va asculta Mystère de l’instant pentru orchestră de coarde, țambal și percuție (1989) de Dutilleux, un compozitor francez contemporan.

Programul se încheie cu două lucrări care se înrudesc, compuse de Ravel, Baletul Daphne și Chloe și Suita nr. 2 pentru orchestră. Baletul Daphne și Chloe, o capodoperă a impresionismului muzical, a fost scris în 1909, inspirat de o nuvelă antică grecească, despre o poveste de dragoste. Orchestrația sa amplă, cu cor, se datorează ideii compozitorului de a crea o simfonie coregrafică, după cum a și denumit-o inițial. Suita a II-a este continuarea poveștii de dragoste dintre cele 2 personaje, și conține cele mai populare teme ale baletului.

La Ateneul Român, de la ora 16.30, Orchestra de Cameră a Filarmnicii din Bremen va susține un concert cu program divers, sub bagheta dirijorului Cristian Lupeș. În deschiderea programului, vom asculta Concertino în clasic pentru pian și orchestră de cameră op. 3 semnat de Dinu Lipatti, în interpretarea pianistului Julien Libeer. Concertul a fost scris în anul 1936. Un pianist și compozitor remarcabil, Dinu Lipatti, elevul lui George Enescu, a lăsat compoziții prețioase și înregistrări ce servesc ca punct de reper actualelor generații de muzicieni.

În continuare, violonista Arabella Steinbacher va interpreta Concertul nr. 1 în sol minor pentru vioară și orchestră de Bruch. Anul acesta s-au împlinit 100 de ani de la moartea compozitorului Max Bruch. Audiția concertului său, unul dintre cele mai îndrăgite și populare concerte din repertoriul violonistic, aduce un omagiu compozitorului.

Programul este completat de Passacaglia op. 1 de Anton Webern, o lucrare modernă, compusă în anul 1908, în timpul primului Război Mondial. Lucrarea ilustrează tragism, incertitudini, dar cu unele reminiscente ale romantismului târziu. Passacaglia este prima lucrare publicată a compozitorului, și ultima piesă scrisă în timpul anilor de studiu cu Schonberg. Ca gen, Passacaglia este un dans lent, popular în muzica barocă. Se structurează pe o temă în registrul grav, la care se adaugă variațiuni, urmărind acest pilon tonal pe tot parcursul lucrării.

Ultima lucrare a programului este Suita orchestrală Appalachian Spring de Aaron Copland, o muzică expresivă, sugestivă și fermecătoare. Compusă în 1944, în 8 secțiuni, a fost scrisă inițial ca balet, la dorința dansatoarei și coregrafei Martha Graham. Titlul provine de la poezia Dansul din volumul Podul de Hart Crane.

SERIA CONCERTE ȘI RECITALURI

ORA ÎNCEPERII: 16.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 16.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: ATENEUL ROMÂN

ORCHESTRA DE CAMERĂ A FILARMONICII GERMANE DIN BREMEN

CRISTIAN LUPEȘ dirijor

Program:

Dinu Lipatti Concertino în stil clasic pentru pian și orchestră de cameră op. 3

JULIEN LIBEER pian

Bruch Concertul nr. 1 în sol minor pentru vioară și orchestră op. 26

ARABELLA STEINBACHER vioară

Webern Passacaglia op. 1

Copland Appalachian Spring

Dirijorul Cristian Lupeș, personalitate culturală activă și multidisciplinară, este cunoscut pentru activitatea artistică revoluționară și pentru proiectele culturale create și manageriate de-a lungul timpului. Este considerat cel mai surprinzător dirijor român al momentului.

Născut în 1987 lângă Bruxelles, Belgia, cea mai veche memorie muzicală a lui Julien Libeer a fost celebrul documentar despre înregistrarea West Side Story de Leonard Bernstein. Pianul, pe care a început să îl studieze de la vârsta de șase ani, a devenit rapid companionul fidel în exprimarea dragostei pentru muzică, care se reflectă la fel de mult în operă, orchestră și muzică de cameră, precum și în repertoriul pentru pian.

Renumită la nivel internațional ca fiind una dintre cele mai de seamă soliste ale generației actuale, Arabella Steinbacher este recunoscută pentru repertoriul său extrem de vast, ce include capodopere ale clasicismului și romantismului muzical, dar și lucrări de concert moderne, de compozitori precum Bartok, Berg, Britten, Glazunov, Gubaidulina, Hartmann, Hindemith, Khachaturian, Milhaud, Prokofiev, Schinttke, Shostakovich și Szymanowsky. Născută într-o familie de muzicieni, Arabella Steinbacher a început studiul viorii la vârsta de trei ani, iar de la 8 ani, a studiat la University of Music and Thetre din Munich sub îndrumarea Anei Chumacenco. În prezent, Steinbacher cântă pe o vioară Antonio Stradivari, sub denumirea ,,ex Benno Walter” datată 1718 Cremona, împrumutată prin sprijinul și generozitatea unei fundații private elvețiene.

SERIA MARI ORCHESTRE ALE LUMII

ORA ÎNCEPERII: 19.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 19.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI

ORCHESTRA NAȚIONALĂ A FRANȚEI

CORUL FILARMONICII GEORGE ENESCU

CRISTIAN MĂCELARU dirijor

IOSIF ION PRUNNER dirijorul corului

MAXIM VENGEROV vioară

Program:

Șostakovici Concertul nr. 1 în la minor pentru vioară și orchestră op. 77

Dutilleux Mystère de l’instant pentru orchestră de coarde, țambal și percuție

Ravel Daphnis și Chloé, Suita nr. 2

Orchestra Națională a Franței este atât o autoritate consacrată, cât și o forță dinamică în interpretarea muzicii franceze. Turneele sale internaționale au transformat-o într-o emblemă pentru cultura franceză din întreaga lume, în timp ce prezența sa în toată Franța, întărită de programe educaționale vibrante, i-a consolidat relația cu publicul la nivel național. Un ansamblu Radio France, Orchestra Națională a Franței a fost fondată în 1934 ca prima orchestră simfonică cu normă întreagă a țării. Misiunea sa de a servi repertoriul simfonic a fost susținută de transmiterea radio a concertelor sale, obținând într-un timp scurt o reputație de invidiat.

În prezent în cel de-al doilea sezon al său ca Dirijor Principal al Orchestrei Simfonice de Radio a Germaniei de Vest, Cristian Măcelaru este una dintre vedetele în ascensiune ale lumii dirijorale. Numit Director Muzical al Orchestrei Naționale a Franței din Paris începând cu septembrie 2021, una dintre cele mai importante orchestre din Europa, a început de fapt acest rol cu un an mai devreme, efectiv la 1 septembrie 2020. În ianuarie 2020, Măcelaru a primit primul său Premiu Grammy pentru dirijarea înregistrării sub egida Decca Classics a Concertului pentru vioară de Wynton Marsalis cu Nicola Benedetti și Orchestra Philadelphia.

Apreciat în unanimitate drept unul dintre cei mai desăvârșiți muzicieni ai lumii, și descris frecvent drept cel mai mare violonist al timpului, Maxim Vengerov, câștigător al unui premiu Grammy, se bucură de recunoaștere la nivel internațional și în calitate de dirijor și este unul dintre cei mai solicitați soliști. Născut în anul 1974, și-a început cariera de violonist solo la vârsta de cinci ani, a câștigat concursurile internaționale Wieniawski și Carl Flesch la vârsta de 10 și, respectiv, 15 ani, a studiat cu Galina Tourchaninova și Zakhar Bron, a realizat prima înregistrare la vârsta de 10 ani, și a ajuns să înregistreze masiv pentru case de discuri prestigioase, printre care Melodia, Teldec și EMI, câștigând, printre altele, premiile Grammy și Gramophone pentru artistul anului.

SERIA FESTIVALUL ÎN ȚARĂ

ORA ÎNCEPERII: 19.00​

ORA SOSIRII PRESEI: 18.30​

LOC DE DESFĂȘURARE: Sala Lahovari Râmnicu Vâlcea

ORCHESTRA FILARMONICII ION DUMITRESCU DIN RÂMNICU VÂLCEA

CONSTANTIN GRIGORE dirijor

ȘTEFAN CAZACU violoncel

Program:

Ceaikovski Variațiunile rococo pentru violoncel și orchestră op. 33

Beethoven Simfonia nr. 4 în si bemol major op. 60

În perioada studiilor urmate în ţară, apoi în Polonia la Academia de Muzică „Karol Lipinski” dirijorul Constantin Grigore a beneficiat de îndrumarea unor maeştri recunoscuţi ai dirijatului: Horia Andreescu, Petru Andriesei, Ilarion Ionescu-Galați sau dirijorul polonez Marek Pijarowski. A participat la diverse cursuri de dirijat, precum Malaga Philharmonic Masterclass (Malaga 2017 – prof. Manuel Hernandez Silva), Weimar Meisterkurse (Weimar 2016 – prof. Nicolas Pasquet), “International Masterclass for Orchestral Conducting and Phenomenology of Music” (Craiova 2012 – prof. Konrad von Abel), „Wiener Meisterkurse” (Viena 2008 – prof. Salvador Mas Conde), „The Roads of Romanticism” (Varsovia 2006) și de asemenea a participat la cursuri susținute de Jorma Panula, Jin Wang sau Mark Stringer.

Tânărul violoncelist Ștefan Cazacu se bucură – la doar 25 de ani - de o carte de vizită ce reprezintă baza unei cariere de succes: educația complexă primită de timpuriu într-o celebră familie de muzicieni, studii muzicale universitare urmate la București și la Viena, numeroase premii obţinute în diverse competiţii naţionale și internaționale, apariții - în ipostază solistică - alături de toate orchestrele simfonice din România, dar și recitaluri pe scene din Olanda, Israel, Austria, Ungaria, Germania. Talentul său a fost răsplătit prin numeroasele premii obţinute în diverse competiţii naţionale și internaționale, ca Premiul I la Concursul Internaţional de la Liezen - Austria (2008), Premiul al II-lea la Concursul Antonio Janigro – Croaţia (2008), Marele Premiu la etapa națională a Concursului Eurovision Young Musicians (2010 - Bucureşti), iar cea mai recenta realizare a sa este obținerea Premiului al III-lea la oncursul Internațional George Enescu, ediția 2020/21.

BUCUREȘTIUL CREATIV

Teodora Enache-Brody lansează CD-ul „Unifying Worlds” la Cărturești Verona, la ora 14.00.

Expoziția de fotografie și documente inedite despre George Enescu și Festivalul Enescu „Enescu. Geniul și Festivalul. Chipuri de iubire” are loc între 1-26 septembrie 2021, la Ateneu și la Sala Palatului. Expoziția este un proiect comun al Festivalului Enescu, împreună cu fotografii oficiali ai săi, Andrada Pavel, Cătălina Filip, Andrei Gândac și Alex Damian, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Muzeul Enescu.

are loc între 1-26 septembrie 2021, la Ateneu și la Sala Palatului. Expoziția este un proiect comun al Festivalului Enescu, împreună cu fotografii oficiali ai săi, Andrada Pavel, Cătălina Filip, Andrei Gândac și Alex Damian, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Muzeul Enescu. Film în 7 episoade dedicat Festivalului Internațional George Enescu 2021 , difuzat de TVR.

, difuzat de TVR. Producția Constantin Silvestri – Avant-gardist, master improviser, homme passionné

Program: sâmbătă, 28 august 2021 – duminică, 26 septembrie 2021, realizat în Marea Britanie de Anda Anastasescu și Nicolas Gaster; Episoade: Prelude, Lead Soldiers, The Little Shepherd, Fireworks, Pictures at an Exhibition, Nocturne.