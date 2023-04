Doliu în muzică! Harry Belafonte a murit

Unul dintre cei mai de succes staruri pop afro-americane din istorie, a înregistrat hituri cu Island In The Sun, Mary's Boy Child și numărul unu din Marea Britanie Day-O (The Banana Boat Song).

Dar cele mai mari realizări ale sale au fost ca militant pentru drepturile civile ale negrilor în SUA.

El a murit din cauza unei insuficiențe cardiace congestive, a declarat purtătorul de cuvânt al său, Ken Sunshine.

Harry Belafonte - Day-O (The Banana Boat Song)

Belafonte a făcut furori la Hollywood în anii 1950, devenind un star cu hiturile sale Day-O (The Banana Boat Song) și Jump in the Line.

Acest succes a dus în cele din urmă la roluri principale în filme precum Carmen Jones și Island in the Sun.

Dar, pe măsură ce devenea din ce în ce mai cunoscut, Belafonte a început să vorbească împotriva rasismului cu care se confrunta la Hollywood, el descriindu-se drept un cântăreț de muzică cu „rădăcini în cultura neagră a negrilor americani, a Africii și a Indiilor de Vest”.

Belafonte s-a născut în Harlem, în martie 1927, din imigranți din Indiile de Vest.

Se spune că albumul său, Calypso, a fost primul realizat de un singur artist care s-a vândut în peste 1 milion de exemplare după ce a ajuns în vârful clasamentului Billboard al albumelor în 1956 și a rămas acolo mai mult de 30 de săptămâni la rând. Iar în 1959, era cel mai bine plătit artist de culoare din istoria Americii, cu contracte pentru apariții în Las Vegas, la Greek Theater din Los Angeles și la Palace din New York.

Belafonte a continuat să joace până în secolul XXI, apărând în filme precum BlacKkKlansman în 2018 și interpretându-l pe episcopul sud-african Desmond Tutu în Breathe în 2005.

Dar începând de la sfârșitul anilor 1950, Belafonte și-a asumat un rol mai important ca activist major în mișcarea pentru drepturile civile.

El s-a împrietenit cu Dr. Martin Luther King Jr. la începutul carierei sale și a pus la dispoziție o mare parte din banii de pornire pentru a înființa Comitetul de Coordonare Nonviolentă a Studenților. Belafonte a fost apoi unul dintre principalii colectori de fonduri pentru această organizație, precum și pentru Southern Christian Leadership Conference a lui King.

De asemenea, el a oferit bani pentru a plăti cauțiunea pentru Dr. King și alți lideri ai drepturilor civile și îl găzduia adesea pe reverend în apartamentul său spațios din New York City.

Belafonte a fost chiar alături de King la istoricul Marș asupra Washingtonului din 1963 și s-a asigurat că familia sa a fost bine îngrijită după ce King a fost asasinat în 1968.