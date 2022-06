Doliu în muzica românească! A murit unul dintre fondatorii trupei Compact

”Am aflat cu profundă tristețe despre trecerea la cele veșnice a unui om extraordinar și un muzician desăvârșit, prietenul meu, Leluț Vasilescu.

Membru fondator al trupei Compact, Leluț Vasilescu a avut o carieră de succes și o viață frumoasă de familie. În urma lui, rămân frumoasele melodii pe care generații întregi le-au fredonat și de care ne vom bucura, cu nostalgie, în continuare!

Cetățean de onoare al Municipiului Câmpia Turzii, Leluț Vasilescu a promovat, cu drag și mândrie, orașul în care s-a născut, iar pentru el, Câmpia Turzii era, mereu, locul unde revenea cu drag de fiecare dată.

În acest moment trist, pentru familia Vasilescu și pentru toți fanii muzicii rock din România, transmit un mesaj de condoleanțe tuturor celor care l-au apreciat pe bateristul trupei Compact, Leluț „Megastarul” Vasilescu!

Dumnezeu să-l odihnească întru Slava Sa!”, a transmit primarul orașului Câmpia Turzii pe o rețea socială.

”Colegi de 40 de ani, am locuit 20 de ani in aceeași cameră, am cântat mii de spectacole împreună...acum simt un gol în suflet, dar sunt liniștit că a plecat într-o lume mai bună. Dragul meu prieten, Leluț Vasilescu, drum bun!”, transmite și artistul Adrian Ordean.

Sursa: Antena3

