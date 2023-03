Doliu în muzică. O celebră soprană s-a stins din viață

A fost una dintre cele mai mari soliste ale lumii între anii 1950-1970, fiind timp de 25 de ani "prima donna assoluta" a Teatrului de Operă din Roma. A interpretat peste 60 de roluri diferite alături de marii tenori Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Beniamino Gigli, Ferruccio Tagliavini.

A obținut peste 50 de premii şi distincţii naţionale şi internaţionale, este doctor honoris causa al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti şi al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Regele Mihai I al României i-a acordat decoraţia „Nihil Sine Deo” în 2011. Deţine distincţia judeţului Mureş, „Fibula de la Suseni”, conferită de Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, Distincţia ALAE a Consiliului Judeţean Mureş şi este cetăţean de onoare al comunei natale, Solovăstru, precum şi al municipiului Reghin, scrie zi-de-zi.ro.

Virginia Solovăstru s-a născut pe 21 octombrie 1925 și inclusă în Opera America Hall of Fame pe 21 octombrie 2022, când a împlinit 97 de ani.

"Suflet nobil, artista exceptionala, o DIVA adevarata, autentica! Ne-a parasit marea noastra Virginia Zeani. Sunt foarte trista! Dar si foarte fericita ca am avut ocazia sa cunosc personal aceasta legenda a liricii internationale", a scris Elena Mosuc, pe Facebook.

"Am avut onoarea si bucuria sa o cunosc, sa lucram impreuna si sa o aud din cand in cand la telefon! M-a onorat atunci cand m-a inclus in cartea domniei sale "Virginia Zeani - Amintirile mele din vremurile de aur ale operei". Dumnezeu sa ii odihneasca sufletul in pace si lumina vesnica!", a scris Bogdan Mihai Ionuţ.