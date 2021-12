Două legende ale muzicii rock vor concerta în România

Foto Simon Weisser - unsplash.com

Două trupe rock legendare vor concerta pentru prima oară în România. Kiss şi Whitesnake se vor afla pe scena Festivalului Rock The City, la 16 iulie 2022.

Kiss se află în turneul "End Of The Road World Tour" care marchează sfârșitul unei cariere de 49 de ani și va cânta anul viitor mai multe dintre hiturile sale, precum "I Was Made For Loving You", "Detroit City", "Lick It Up".

Este una dintre cele mai vândute formații din lume, cu peste 100 de milioane de albume. Totodată, se află pe primul loc în rândul trupelor americane cu 30 de produse discografice placate cu discul de aur. 13 albume au fost placate cu platină ș 3 sunt de categorie multi-platinum. Pe 10 aprilie 2014, grupul a fost inclus în Rock And Roll Hall Of Fame.

Și Whitesnake se află în turneul de adio "The Farewell Tour", după o activitate de 44 de ani. A lansat 13 albume de studio, 9 discuri live şi 9 produse video.

Festivalul Rock The City 2022 se va desfășura pe 16 iulie 2021 în parcarea A de la Romexpo. Biletele vor costa între 270 - 700 lei. Acestea se pun în vânzare pe 3 decembrie prin reţeaua Eventim şi online pe www.eventim.ro, www.entertix.ro, iabilet.ro.