x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Cultură Muzica „Dragobetele sărută fetele” – concert folcloric la Sala Radio

„Dragobetele sărută fetele” – concert folcloric la Sala Radio

de Magdalena Popa Buluc    |    11 Feb 2026   •   10:45
„Dragobetele sărută fetele” – concert folcloric la Sala Radio

Duminică, 15 februarie 2026, de la 17.00, sunteți invitați la Sala Radio, la concertul „Dragobetele sărută fetele”, un eveniment anual devenit o tradiție a stagiunii Orchestrei de Muzică Populară Radio (dirijor: Adrian Grigoraș).

Evenimentul este dedicat sărbătorii tradiționale românești a iubirii, celebrată pe 24 februarie, marcând începutul primăverii și renașterea naturii. Asociat cu bucuria, tinerețea și cu dragostea, Dragobetele simbolizează iubirea trăită cu sinceritate și armonie.

 

Ca în fiecare an, concertul va fi prezentat la Sala Radio de tineri artişti şi cupluri deja cunoscute ale scenei folclorice românești: Simona Dinescu, Nicolae Datcu, Ionela Stăncioi, Adrian Belu, Emilia Dorobanţu, Florin Pârlan, Letiţia Boroi-Vişoiu, Ioana Maria Ardelean, Cătălin Haşa, Loredana Streche, Cosmin Bîrlan, Elena Cuculici, Alin Gabriel Matei, Erika Zgărdău, Gabriel Treteag, Alexandra Piţu, Sorin Năstasie-Cheva.

 

Evenimentul va fi prezentat de Georgel Nucă.

 

Coproducător al concertului: Televiziunea FAVORIT.

Parteneri media: Radio România Antena Satelor, Radio România Actualităţi.

 

 

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: sala radio dragobete
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri