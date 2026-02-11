„Dragobetele sărută fetele” – concert folcloric la Sala Radio

Evenimentul este dedicat sărbătorii tradiționale românești a iubirii, celebrată pe 24 februarie, marcând începutul primăverii și renașterea naturii. Asociat cu bucuria, tinerețea și cu dragostea, Dragobetele simbolizează iubirea trăită cu sinceritate și armonie.

Ca în fiecare an, concertul va fi prezentat la Sala Radio de tineri artişti şi cupluri deja cunoscute ale scenei folclorice românești: Simona Dinescu, Nicolae Datcu, Ionela Stăncioi, Adrian Belu, Emilia Dorobanţu, Florin Pârlan, Letiţia Boroi-Vişoiu, Ioana Maria Ardelean, Cătălin Haşa, Loredana Streche, Cosmin Bîrlan, Elena Cuculici, Alin Gabriel Matei, Erika Zgărdău, Gabriel Treteag, Alexandra Piţu, Sorin Năstasie-Cheva.

Evenimentul va fi prezentat de Georgel Nucă.

Coproducător al concertului: Televiziunea FAVORIT.

Parteneri media: Radio România Antena Satelor, Radio România Actualităţi.