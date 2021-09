Duelul viorilor - Stradivarius versus Guarneri la Sala Radio din Bucureşti pe 30 septembrie

Pe 30 septembrie, Duelul viorilor vine la Sala Radio din Bucureşti pentru a umple liniştea lăsată după încheierea festivalului internaţonal „George Enescu”.

Ediţia a zecea a turneului naţional DUELUL VIORILOR are în program 6 recitaluri la Târgu Jiu, București, Deva, Brașov, Ploiești, Iaşi în perioada 28 septembrie – 9 octombrie.

Pe scenă vor urca Liviu Prunaru – concertmaestrul orchestrei Concertgebouw Amsterdam, care cântă pe vioara Stradivarius “Pachoud” și Gabriel Croitoru – solist concertist al Orchestrelor și Corurilor Radio, Filarmonicilor din Cluj-Napoca și Ploiești, care cântă pe vioara Guarneri del Gesu ”Catedrala” (pusă la dispoziție de Muzeul Național „George Enescu”, în al cărui patrimoniu se află), acompaniați de pianistul Horia Mihail.

Gabriel Croitoru : “Când am început acest proiect, "Duelul viorilor", nici unul dintre noi nu am realizat ce impact uriaș vom avea. Am reușit în acești peste 10 ani să atragem în sălile de concert oameni care la început au venit doar din curiozitatea de a auzi live care este diferența dintre cele două mari instrumente, Stradivari și Guarneri, dar care mai târziu au devenit dependenți de muzica de calitate, ascultată într-o atmosferă de concert, alături de mulți alți melomani. Ideea în sine, de duel, este și a fost modul în care noi, Liviu Prunaru și Gabriel Croitoru, secondați îndeaproape de "arbitrul" și pianistul Horia Mihail am reușit, împreună, să câștigăm "pariul" cu muzica. Până la urmă, adevărații câștigători ai acestui periplu duelistic au fost cei care ne-au ascultat și ne-au îndemnat prin aplauzele lor să continuăm. Așa că, la ceas aniversar, nu-mi rămâne decât să urez la cât mai multe ediții duelului nostru muzical.”

Liviu Prunaru : “E incredibil că au trecut mai bine de 10 ani de când am intrat prima dată în această poveste care ne-a adus împreună aproape an de an, cu excepţia perioadei recente, Duelul viorilor dovedindu-se o formulă de succes care a atras iubitorii de muzică din toată ţara şi nu numai. Dacă am ajuns la Carnegie Hall sub acest titlu, Duelul viorilor, cu siguranţă ideea este bună. Dacă am ajuns la a zecea ediţie , cu siguranţă vor mai fi.”

Longevitatea întâlnirilor duelistice purtând semnătura Liviu Prunaru – vioara Stradivarius, Gabriel Croitoru – vioara Guarneri del Gesu, Horia Mihail – pian, începute în 2011, depăşeşte aşteptările multora. Atunci, cei doi muzicieni au acceptat provocarea de a juca povestea unui conflict imaginar pentru supremație a familiilor celor doi mari lutieri italieni Stradivarius și Guarneri, reîntâlnindu-se an de an, cu excepția anului 2020. Privind înapoi la cele zece ediţii, ne reamintim că Liviu Prunaru şi Gabriel Croitoru reprezintă o generație de forță a artei violonistice românești aflată acum în deplină maturitate, că sunt doi muzicieni care au demonstrat în acești ani că știu să depășească orgoliile unicității personalității artistice, ducând acest proiect din cele mai mici orașe ale țării în care ne aflăm, până la Carnegie Hall din New York și demonstrând astfel că muzica și arta pot face ca în mod potențial aceste limite să nu mai existe. Viaţa lor concertistică merge mai departe, la fel cea pedagogică, de-a lungul unei stagiuni zilele în care cele două viori rămân să se odihnească în cutiile lor sunt, practic, inexistente.

Pentru concertele anului 2021, au ales un program extrem de atractiv pentru public, Liviu Prunaru etalând sunetul viorii Stradivarius „Pachoud”, iar Gabriel Croitoru punându-l în valoare pe cel al viorii Guarneri del Gesu “Catedrala”, partea rezervată duelului arbitrat, ca de obicei, de pianistul Horia Mihail cuprinzând unele dintre cele mai populare lucrări abordate în ediţiile anterioare.

ITINERAR

28 septembrie, ora 19 – Târgu Jiu, Parcul Coloanei fără sfârşit

30 septembrie, ora 19 – Bucureşti, Sala Radio (bilete pe www.iabilet.ro)

2 octombrie, ora 19 – Deva, Sala Pro Arte

3 octombrie, ora 19 – Braşov, Sala Patria

5 octombrie, ora 19 – Ploieşti, Sala Filarmonicii

9 octombrie, ora 19 - Iaşi, Ateneul Naţional