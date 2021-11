DUST – Mat Maneri Quartet la Teatrul Maghiar de Stat Cluj!

Violonistul Mat Maneri și pianistul de origine română Lucian Ban revin la Cluj! De data aceasta, prezintă împreună cu basistul John Hébert și tobarul Randy Peterson albumul DUST. Concertul de jazz are loc duminică, 14 noiembrie, la ora 19.00, în Sala Studio a Teatrului Maghiar de Stat.

Violonistul Mat Maneri își consideră muzica asemeni unei mișcări din lăuntrul calmului. El continuă arta maeștrilor în improvizație Paul Bley și Paul Motian (cu care a cântat în trecut), cu un sunet aparte lucrat perfecționat de-a lungul anilor.

În cea mai recentă înregistrare a sa, DUST, Maneri își cântă muzica răscolitoare alături de un ansamblu de muzicieni aparte. Lansat la sfârșitul anului 2019 de către Sunnyside Records, DUST prezintă uimitoarea muzică a lui Maneri într-un program de compoziții fără final, un mariaj unic între jazz și muzica microtonală. Încă de la apariție, DUST a câștigat aprecierea publicațiilor The Rolling Stone, The Wall Street Journal, Jazz Times, All About Jazz, etc.

De-a lungul carierei sale de peste un sfert de secol, Mat Maneri a definit vocea violei și a viorii în jazz, respectiv, în universul muzicii improvizate. Născut în Brooklyn, în anul 1969, Maneri este recunoscut la nivel internațional drept unul dintre cei mai convingători și originali artiști ai generației sale. Lăudat pentru individualitatea sa de nivel înalt și pentru colaborarea cu nume sonore ale muzicii de improvizație din secolul XX, Maneri a lucrat cu tatăl său Joe Maneri, cu Cecil Taylor, Tim Berne, William Parker, Craig Taborn și mulți alții.

Din ansamblu fac parte: cel mai vechi colaborator al lui Maneri, bateristul Randy Peterson, pianistul Lucian Ban, un asociat apropiat al ansamblului și un excelent partener de proiect, și contrabasistul John Hébert.

Mat Maneri și Lucian Ban au lucrat pentru prima dată împreună în anul 2009, la Enesco Re-Imagined, un proiect dedicat muzicii marelui compozitor român George Enescu. Albumul a fost recunoscut în mass-media drept unul dintre albumele de top ale acelui an. JazzTimes a scris că „Enesco Re-Imagined reprezintă o muzică vizionară apaținând celui de-al treilea flux”. Duo-ul Maneri – Ban, Transylvanian Concert, lansat de ECM în 2013, a câștigat aprecierea criticii de ambele părți ale Atlanticului, fiind prezent inclusiv pe câteva dintre liste best of ale anului. The Guardian scria: „Un gen de frumusețe melancolică și exuberanță capricioasă aparte", The New York Times l-a numit „un nou album minunat și relaxant”, în timp ce AllAboutJazz.com a salutat „Momentele [sale] neașteptate de frumusețe”.