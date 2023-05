Ed Sheeran, pe primul loc în topul britanic cu albumul ''Subtract''

"Subtract", cel de-al şaselea album de studio al cântăreţului Ed Sheeran, a debutat direct pe locul întâi în topul britanic, continuând "seria sa fără greşeală de albume ajunse pe prima poziţie", au anunţat reprezentanţii Official Charts Company.



Acesta este albumul cu cele mai rapide vânzări din 2023 până în prezent, după ce 76.000 de copii ale sale - din care aproape trei sferturi sunt pe suporturi fizice - au fost vândute în prima săptămână după lansare. De asemenea, "Subtract" este cel mai bine vândut album pe vinil în această săptămână în Regatul Unit, precizează Official Charts Company.



"Subtract" este totodată materialul discografic prin intermediul căruia Ed Sheeran a depăşit un record pe care îl deţinea alături de trupa The 1975 în ceea ce priveşte artiştii care au ajuns pe primul loc în topul britanic cu toate albumele lor de studio. Starul pop britanic şi grupul The 1975 reuşiseră până acum această performanţă de cinci ori fiecare.



Ed Sheeran a lucrat mult timp la noul său disc, însă a decis să îl rescrie anul trecut după o lună dificilă, pe parcursul căreia cel mai bun prieten al său, antreprenorul muzical Jamal Edwards, a murit, iar soţia lui a fost diagnosticată cu o tumoare care putea fi operată doar după naşterea copilului lor. De asemenea, artistul britanic s-a confruntat şi cu un proces în Regatul Unit în care a fost acuzat că a încălcat drepturi de autor atunci când a compus piesa lui de mare succes "Shape of You" din 2017.



Mai temperat decât precedentele sale albume, "Subtract" a fost lăudat de criticii de specialitate. Jurnaliştii de la The Telegraph au scris că este "un balsam brut şi puternic pentru sufletele îndurerate", în timp ce criticii de la The Guardian au declarat că acesta este "de departe cel mai bun album" al starului britanic.



Succesul de care se bucură Ed Sheeran în topul muzical din Regatul Unit intervine la o săptămână după ce un juriu de la Tribunalul Federal din Manhattan a decis că "Thinking Out Loud", un cântec de mare succes lansat de starul pop în 2014, nu a copiat în mod ilegal pasaje din piesa din 1973 "Let's Get It On" a cântăreţului Marvin Gaye. La finalul procesului, Ed Sheeran a declarat că speră ca acel verdict să contribuie la protejarea procesului creativ al compozitorilor din Statele Unite şi din lumea întreagă.

