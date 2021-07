Elton John va concerta în Franţa în iunie 2022, în cadrul turneului său de adio

Elton John va concerta două seri consecutiv pe stadionul Paris La Défense Arena în iunie 2022, ca parte a turneului său mondial de adio "Farewell Yellow Brick Road", relatează joi AFP.



Cântăreţul de pop britanic, interpret al pieselor "Your Song" şi "Candle in the Wind", va concerta sâmbătă, 11 iunie 2022, şi duminică, 12 iunie, pe stadionul parizian - pentru prima seară biletele fiind deja epuizate - pentru ultimele sale două concerte în Franţa, a declarat joi compania sa de producţie într-un comunicat de presă.

Cântăreţul, în vârstă de 74 de ani, va începe în mai 2022 la Frankfurt (Germania) un turneu cu peste 30 de opriri în Europa şi America de Nord, care se va încheia şase luni mai târziu la Los Angeles (SUA).



Anterior, Sir Elton John va cânta la Bercy - redenumită Accor Arena - pe 10, 12 şi 13 octombrie 2021 în trei concerte, la care biletele sunt de asemenea epuizate