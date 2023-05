EUROPAfest 30, 7-15 iulie București

Cu 30 ani de existenţă în România, EUROPAfest a pregătit o ediție aniversară cu multă muzică bună. Accentul se pune pe jazz, din agendă nelipsind concertele explozive și întâlnirile târzii în noapte între artiști cu backgrounduri muzicale diferite și public. Festivalul debutează pe 7 iulie cu Opening Gala Concert – Jazz at the Palace și se încheie pe 15 iulie cu Gala EUROPAfest 30, ambele concerte având loc la Sala Auditorium a Palatului Regal / Muzeul Național de Artă al României.

Bucureștiul devine Capitala muzicii bune, găzduind peste 200 de artiști din mai mult de 20 de țări, atât din state europene cu renume în jazz, precum Italia, Spania, Franța, cât și din Statele Unite ale Americii, Japonia sau Israel. Agenda e bogată, un maraton muzical cu evenimente precum Summertime Jazz, It’s Jazz Time, Jazz a Perfect Day, Italian Jazz Night, Spanish Jazz Night. Fiecare concert e o explozie de bucurie și conectează audiența din România la noile tendințe ale pieței muzicale internaționale.

Luigi Gageos, directorul EUROPAfest declara: „Am pus în vânzare biletele pentru EUROPAfest. Am păstrat prețurile într-o zonă accesibilă publicului din România, deși valoarea artiștilor din festival este mult mai mare. Am făcut acest lucru pentru a încuraja prezența unui public divers, de la tineri până la seniori. Publicul EUROPAfest este autentic, apreciază muzica adevărată, live, magia creată în fața lui. Fiecare concert este unic, irepetabil, o comunicare dintre artiștii de pe scenă și spectatorii din sală, un amalgam de emoții, solo-uri de saxofon si chitară, acorduri de pian, voci incredibile, aplauze și bisuri. Este o atmosferă incredibilă care nu poate fi explicată, doar trăită live. Vă pot spune cu mâna pe inimă că dacă nu era ceva atât de special probabil nu am fi ajuns la ediția cu numărul 30. ”

Din anul 2005 EUROPAfest se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta și al Alteței Sale Regale Principele Radu, iar din 2015 este festival EFFE – Europe’s Finest Festivals. EUROPAfest este proiect cultural co-finanțat de Ministerul Culturii.