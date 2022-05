Eurovision 2022. România s-a calificat în finală

Artiştii calificaţi sunt: Jérémie Makiese cu "Miss You" (Belgia), We Are Domi cu "Lights Off" (Republica Cehă), Nadir Rustamli cu "Fade to Black" (Azerbaidjan), Ochman cu "River" (Polonia), The Rasmus cu "Jezebel" (Finlanda), Stefan cu "Hope" (Estonia), Sheldon Riley cu "Not The Same" (Australia), Cornelia Jakobs cu "Hold Me Closer" (Suedia) şi Konstrakta cu "In corpore sano" (Serbia).

Aceştia se vor alătura în finala de sâmbătă reprezentanţilor primelor 10 ţări alese marţi de către juriul de specialitate şi public: Elveţia - Marius Bear cu "Boys Do Cry", Armenia - Rosa Linn cu "Snap", Islanda - Systur cu "Meo hakkandi sól", Lituania - Monika Liu cu "Sentimentai", Portugalia - MARO cu "Saudade, Saudade", Norvegia - Subwoolfer cu "Give That Wolf A Banana", Grecia - Amanda Tenfjord cu "Die Together", Ucraina - Kalush Orchestra cu "Stefania", Republica Moldova - Zdob şi Zdub şi Fraţii Advahov cu "Trenuleţul" şi Ţările de Jos - S10 cu "De diepte".



Calificate din oficiu în marea finală sunt cele cinci ţări fondatoare Eurovision, grup cunoscut şi sub numele de "Marele 5": Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie.



Germania este reprezentată de Malik Harris, cu "Rockstars", Spania, de Chanel, cu "SloMo", Marea Britanie, de Sam Ryder, cu "Space Man", Italia, de Mahmood & Blanco, cu "Brividi", Franţa, de Alvan şi Ahez, cu "Fulenn".



Finala Eurovision 2022 va avea loc sâmbătă.

Eurovision 2022