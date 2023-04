EUROVISON 2023:  Delegația României se pregăteşte intens pentru plecarea la Liverpool

Cu doar câteva zile înainte de îmbarcare, Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023, a declarat că este optimist și se simte foarte pregătit pentru evenimentul special care urmează sa aibă loc:

În perioada imediat următoare, dupa sosirea în Liverpool, echipa Delegaţiei României va avea un program complex, care va include repetiţii, şedinţe tehnice, interviuri, sesiuni foto și întâlniri cu fanii. Prima repetiție este programată pe 1 Mai, la Liverpool Arena.

Theodor Andrei va intra în concurs din poziția a treia, în cea de-a doua semifinală, în data de 11 mai.

Revenit recent din turneul său de promovare, organizat de Televiziunea Română, artistul a povestit și despre cele două deplasări, din 15-16 aprilie, de la Amsterdam şi Londra, care au constituit o minunată experiență profesională.

“Am avut parte de două zile extraordinare la pre-party-uri-le de la Amsterdam și Londra. După aterizarea la Amsterdam, am mers direct la sala de spectacole, unde, la intrare, numeroși fani așteptau să ne vadă pe noi, artiștii. Cum m-au văzut, au pus “D.G.T (Off And On)” pe toate boxele și apoi au venit foarte mulți să facem poze împreună sau să le semnez pe pozele cu mine. M-am simțit extraordinar de apreciat și am încercat să vorbesc cu toată lumea. Am rămas plăcut surprins când am auzit atâtea voci cântând în limba română versurile din D.G.T. După concert, am fost invitat și la after-party, unde am cântat un medley cu piese celebre din Eurovision și, din nou, publicul a fost aproape de mine. În Londra am avut o surpriză placută în camera de hotel, unde am găsit o chitară superbă și la care m-am încălzit un pic. Am mers la sala de spectacol, unde am filmat câteva videoclipuri alături de BBC, am dat interviuri, iar apoi am început concertul. Oamenii ne-au primit cu brațele deschise, ba chiar au devenit fanii personajului “Mânuțul“ sau “România’s huge hand “ și am bătut palma cu sute de oameni veniți în public. Ne-am întors în București, având în bagaj o experiență extraordinară, mulți fani și un mindset foarte bun pentru ceea ce urmează să facem în Liverpool. Mii de inimi au bătut în ritm de Rock’and’Roll românesc. Ăsta e doar începutul. Mulțumesc din suflet pentru tot!”, a detaliat Theodor.