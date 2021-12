Eurovision junior 2021 a fost câștigat de Armenia. Interpreta UIMITOARE care a câștigat votul publicului

Concursul junior 2021 a fost câștigat de Armenia. A interpretat Malena, o cântăreață de 14 ani, cu melodia "Qami Qami", scrie AFP.

Cea de-a 19-a ediție a concursului s-a desfășurat la Paris. Au fost 19 state reprezentate de interpreți cu vârste între 9 şi 14 ani.

Festivalul a fost pentru prima oară organizat în Franța, după ce a fost câștigat, anul trecut, de Valentina, cu melodia "J'imagine".

Pe locul al doilea s-a situat Polonia, cu Sara James. Ea are 13 ani și a interpretat melodia "Somebody". Pe locul al treilea a fost Franța, cu Enzo. Acesta are 13 ani și a cântat piesa "Tic Tac".

Armenia a câștigat prin votul publicului, exprimat online. Și-au exprimat opțiunile peste 4,3 milioane de persoane din circa 200 de ţări.

Maléna - Qami Qami