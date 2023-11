”Fantoma de la Operă”, dragoste interzisă, mister, obsesie, aparențe înșelătoare și puterea transformării pe scena Operei Naționale București

"Fantoma de la Operă" este un celebru musical scris de Andrew Lloyd Webber, bazat pe romanul cu același nume scris de Gaston Leroux în 1910. Subiectul și mesajul musicalului explorează teme complexe, precum dragostea interzisă, obsesia, izolarea și puterea muzicii.

Subiectul musicalului se concentrează pe povestea Christinei Daaé, o tânără artistă talentată care devine o stea în lumea operei, dar care devine subiectul atenției și obsesiei unui personaj misterios, Fantoma de la Operă. Fantoma, cunoscut și sub numele de Erik, este un personaj deform și izolat care locuiește în subteranele Operei din Paris și care se îndrăgostește de Christine care are o relație complicată cu Raoul, un tânăr nobil care o iubește.

Mesajul musicalului explorează iubirea interzisă, impactul obsesiei asupra individului și puterea muzicii ca mijloc de expresie și eliberare. De asemenea, pune în discuție tema aparențelor înșelătoare, deoarece Fantoma este un personaj complex și, în ciuda aspectului său înfricoșător, are o latură umană și artistică profundă, precum și puterea transformării, în special în cazul Fantomei.

"Fantoma de la Operă" este cunoscut pentru muzica sa impresionantă, costumele și decorurile spectaculoase, dar și pentru complexitatea personajelor sale. Este un musical captivant care explorează aspecte profunde ale umanității și pasiunii, și a devenit unul dintre cele mai apreciate și longevive musicaluri din istoria teatrului muzical.

Succesul de care se bucură constă în amestecul extraordinar de elemente care rezultă într-un spectaocol captivant și emoționant: efectele speciale, decorurile și costumele impresionante și nu în ultimul rând, muzica.

"Fantoma de la Operă" aduce o tehnologie avansată pentru a crea efecte speciale impresionante, iar scenele subterane și efectele fantomei, inclusiv aparițiile sale și muzica înfricoșătoare, oferă o dimensiune nouă și captivantă spectacolului. Musicalul se remarcă prin decorurile și costumele sale elaborate și detaliate, Opera din Paris fiind reprezentată cu lux și fast, iar costumele personajelor, în special ale Fantomei, sunt impresionante.

Andrew Lloyd Webber a compus o coloană sonoră remarcabilă, care a devenit iconică, iar melodiile ca "The Music of the Night" și "Think of Me," au devenit clasice ale muzicii de teatru și definesc sunetul și atmosfera musicalului care îmbină elementele de operă cu cele de teatru muzical, oferind astfel o experiență artistică unică.

Muzică de Andrew Lloyd Webber, Versuri de Charles Hart

Versuri adiționale: Richard Stilgoe

Libret de Richard Stilgoe și Andrew Lloyd Webber

Bazat pe romanul „Fantoma de la Operă” de Gaston Leroux

Regia originală de Harold Prince

Orchestrație de David Cullen & Andrew Lloyd Webber

Producție originală de Cameron Mackintosh Ltd. si The Really Useful Group Ltd.

Regizor: Răzvan Ioan Dincă, Regizor secund: Raluca Popa, Scenograf: Gary McCann, Asistent scenograf: Gabriella Ingram, Coregraf: Violeta Dincă, Asistenți coregrafi: Alexandra Gavrilescu și Florin Tănase, Asistent dirijor: Mircea Pădurariu, Lighting designer: Bogumił Palewicz, Sound designer: Kamil Biedrzycki

Dirijor: Daniel Jinga

Distribuție:

Phantom: Adrian Nour, Christine: Irina Baianț, Raoul: Kyrie Mendél, Carlotta: Rodica Ștefan, Piangi: Andrei Petre, Firmin: Radu Ion, Andre: Cătălin Petrescu, Lefevre: Ernest Fazekaș, Madame Giry: Judith State, Meg Giry: Alina Petrică, Buquet: Ionuț Burlan, Reyer: Cosmin Seleși

Cu participarea Orchestrei, Corului și Baletului Operei Naționale București

Vă invităm pe 9 noiembrie 2023, de la ora 18:30 să descoperiți "Fantoma de la Operă", un musical emoționant și fermecător despre dragoste interzisă, obsesie, izolare și puterea muzicii la Opera Națională București.

Informații despre stagiunea 2023-2024, cât și calendarul spectacolelor și evenimentelor desfășurate la Opera Națională București puteți afla de pe site-ul oficial: https://www.operanb.ro/, de pe pagina de Instagram https://www.facebook.com/operanb.ro/, sau de pe pagina de Facebook: https://www.instagram.com/operanationalabucuresti/. Biletele pot fi achiziționate atât on-line de pe situl https://tickets.operanb.ro cât și de la casa de bilete aflată în incinta operei din Bd. Mihail Kogălniceanu 70-72, sect. 5.

