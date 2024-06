Femeile la început de carieră în industria muzicală se pot înscrie de acum la ediția a 4-a Women in Music Mentorship Program

Trei ediții la rând, programul de mentorship a oferit tuturor celor 10 perechi de mentori-mentee mediul perfect pentru a căpăta o înțelege a domeniilor de activitate din industria muzicală, pentru a pune întrebări și a-și oferi răspunsuri și pentru a forma o comunitate inspirațională de femei lider în entertainment.

Cea de-a 4-a ediție Women in Music Mentorship Program continuă să adreseze o problemă frecventă din industriile creative: subreprezentarea profesională a femeilor. Vocile femeilor se aud în sfârșit pe marile scene din țară și pe marile scene ale lumii, dar este nevoie să se audă și în spatele cortinelor, în mediul antreprenorial. Organizatoarele Women in Music au simțit acum 4 ani această necesitate, iar în prezent resimt impactul pe care un program de mentorat pentru femeile aflate la început de carieră în industria muzicală l-a avut asupra tuturor industriilor creative. Astfel, în urma încheierii edițiilor precedente, pentru unele participante programul a adus răspunsuri la întrebări și o viziune mai clară asupra muzicii, iar pentru altele primul job concret în industria muzicală.

“MEWEM este unul dintre cele mai importante puncte de reper din cariera mea. Experiența în program a fost șansa de a demonstra că pot să lucrez în industria muzicală, și argumentul care mi-a dat încredere să nu renunț. Aici am cunoscut-o pe Ioana Chereji, mentorul meu, care mă ghidează și astăzi în viața profesională și personală. După terminarea programului, Ioana mi-a oferit oportunitatea de a lucra în echipa unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume, UNTOLD, iar de atunci visul meu a devenit realitate.”, spune Alexandra Mihordea, mentee în ediția a 3-a Women in Music Mentorship Program.

„Programul de mentorat mi-a confirmat în multe feluri că industria muzicală este domeniul în care vreau să mă dezvolt de acum încolo. Prin acest proiect, am avut șansa să cunosc profesioniști din industrie la care până atunci doar visam, cu toții deschiși să ne împărtășească din cunoștințele lor, să ne ghideze și să ne ofere sfaturi la fiecare în parte. Faptul că am acum posibilitatea de a face parte din echipa Women in Music și de a contribui la crearea acestor experiențe pentru alte persoane, este cea mai mare bucurie și un alt vis împlinit.”, declară Andra Andriucă, mentee în ediția a 3-a Women in Music Mentorship Program și actual membru al echipei Women in Music.

Women in Music Mentorship Program vizează atât latura profesională a femeilor, cât și latura personală. Susținerea, mai mult decât toate, este care fundamentează un sine sănătos, și implicit, un mediu de lucru sănătos. Nevoia de a aparține unei comunități unite care să împărtășească valori comune și în care membrii să se conecteze și să se susțină reciproc este una dintre misiunile programului de mentorship. #womensupportingwomen

Antonia Ioana Neagu, fost mentee în programul de mentorat și recent alăturată echipei Women in Music adaugă despre Women in Music Mentorship Program că „A fost una dintre experiențele care m-au crescut atât la nivel profesional, cât și la nivel personal. Simt că tocmai comunitatea pe care am reușit să o formăm în cele 7 luni a rămas și amintirea, și cel mai frumos „beneficiu” pe care îl puteam dobândi în urma programului de mentorat.”

Fiecare ediție a venit cu provocările sale și cu surse de motivație pentru continuarea și îmbunătățirea programului, cu scopul de a răspunde nevoilor celor 10 participante. Dacă cea de-a 3-a ediție s-a derulat pe parcursul a 7 luni pline de întâlniri individuale și colective regulate, dar și un „proiect de absolvire” sub forma organizării unui concert pentru artista Francis On My Mind, cea de-a 4-a va veni cu un nou proiect antrenant.

Programul din această ediție va avea o formă mai condensată, și se întinde pe parcursul a 3 luni în care participantele vor avea parte de sesiuni individuale cu cei 10 mentori în cadrul cărora vor primi susținere, informații și inspirație, întâlniri de grup, întâlniri cu artiști, workshopuri și vizite la sediile diferitelor organizații din industria muzicală precum Kiss FM, Global Records și UNTOLD.

Mentorii ediției cu numărul 4 Women in Music Mentorship program sunt:

Ana Maria Apostoiu - Talent Agent Romanian Artists Agency

- Talent Agent Romanian Artists Agency Andreea Berghea - Music Director Kiss FM

- Music Director Kiss FM Corina Ciuplea - Artist Manager Muse Quartet/ Bucharest Film Orchestra

- Artist Manager Muse Quartet/ Bucharest Film Orchestra Cristina Uruc - Director Executiv Artexim / Festivalul Internațional George Enescu

- Director Executiv Artexim / Festivalul Internațional George Enescu Diana Munteanu - Head of Label Global Records

- Head of Label Global Records Flavia Gherman - Head of Partnerships UNTOLD Universe

- Head of Partnerships UNTOLD Universe Monica Munteanu - Director General Strategic Events & Communication

- Director General Strategic Events & Communication Raluca Popescu - General Manager Amphitrion Events

- General Manager Amphitrion Events Ramona Bratu - Consultant Marketing & Brand Alda Live & Saga Festival. Owner Amazers Nest

- Consultant Marketing & Brand Alda Live & Saga Festival. Owner Amazers Nest Sonia Nechifor - Managing Partner Comm'ON

„Mǎ bucur cǎ fac parte din acest program, pentru al doilea an consecutiv. În prima ediție am descoperit o mulțime de tinere creative, cu un potențial fantastic. Industria muzicală poate fi complexă și, uneori, copleșitoare. Însă, prin acest program, ne propunem să le oferim suportul necesar pentru a naviga cu succes în această lume dinamică. Vom explora şi în acest an împreunã, diferite aspecte ale industriei, vom învăța să depășim obstacolele și să valorificăm oportunitățile.”, declară Corina Ciuplea, Artist Manager Muse Quartet/ Bucharest Film Orchestra și mentor în cea de-a 4-a ediție a programului de mentorat.