Festivalul Enescu prezintă premiera operei enesciene „Strigoii” în România Vlad Ivanov – narator, alături de soprana Rodica Vica, în suita Peer Gynt de Grieg * Academia di Santa Cecilia prezintă un program modernist

Cunoscutul actor Vlad Ivanov, în calitate de povestitor; premiera românească a operei „Strigoii” de George Enescu, sub bagheta apreciatului dirijor Gabriel Bebeșelea; Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia din Roma, condusă de faimosul dirijor Daniele Gatti și cu pianistul Jean Yves Tibaudet ca solist sunt câteva din principalele oferte ale zilei la Festivalul Internațional George Enescu.

La Ateneul Român, de la ora 16.30, va avea loc un concert susținut de Filarmonica George Enescu, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea. Programul debutează cu Suita Peer Gynt op. 23 de Grieg, cu participarea sopranei Rodica Vica și a actorului Vlad Ivanov în rolul de povestitor. Grieg a compus această suită pentru piesa cu același titlu scrisă de Ibsen, în anul 1875, iar premiera a avut loc la Mollergaden Theatre Oslo, cu Grieg la pupitrul dirijoral. Aceasta capodoperă a liderului muzicii Scandinave, ilustrează aerul nordic și priveliștile sale, fiind o muzică descriptivă, romantică și originală, inspirată din sonoritățile muzicii populare norvegiene. Edvard Grieg a creat prin capodoperele sale, identitatea specifică a școlii naționale Norvegiene.

Programul este completat de Oratoriul Strigoii de George Enescu, o lucrare incompletă, la care Enescu a lucrat din anul 1916. Schița sa inițială pentru pian a fost culeasă și aranjată de Cornel Țăranu în anii 1970 și orchestrată de Sabin Pautza. Lucrarea este inspirată de versurile lui Mihai Eminescu și reprezintă o lume aparte ce merită descoperită. Premiera mondială a avut loc la Berlin în anul 2019, sub bagheta apreciatului dirijor Gabriel Bebeșelea, care o aduce pentru prima oară în România în Ediția Jubiliară a Festivalului. Vor interpreta soliștii Rodica Vica, Alin Anca, Tiberius Simu, Florin Estefan.

La Sala Palatului la ora 19.30 va concerta Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia din Roma, condusă de dirijorul Daniele Gatti, solistul serii fiind celebrul pianist Jean Yves Tibaudet. Programul cuprinde sonorități exotice ale modernismului, semnate de Enescu, Ravel și Debussy.

Prima lucrare a concertului este Simfonia a IV-a în mi minor de George Enescu, un opus incomplet la care Enescu a lucrat între anii 1928 și 1934, și care a fost finisat de Pascal Bentoiu în anul 1996. Premiera a avut loc în 1997 la Ateneul Român, interpretată de Orchestra Filarmonicii George Enescu.

În continuarea programului vom asculta Concertul în Sol Major pentru pian și orchestră de Maurice Ravel, în interpretarea pianistului Jean Yves Tibaudet. Concertul în Sol Major a fost compus între anii 1929 și 1931 și are menirea de a încânta publicul, este o piesă de entertainment mai degrabă decât o lucrare cu semnificații profunde, contemplative. A fost scrisă în spiritul muzicii lui Mozart și Saint-Saens, fiind influențată de sonorității ale muzicii jazz și a exotismului muzicii spaniole, trăsături întâlnite în creațiile compozitorilor impresioniști. Premiera a avut loc la Paris în 1932, iar compozitorul a dirijat concertul, solistă fiind pianista Marguerite Long.

Seara se încheie cu sonorități evazive ale impresionismului francez, Debussy – La mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre. La mer, uvertură simfonică inspirată de peisajul maritim, este o lucrare sugestivă și caracteristică stilului lui Debussy, prin contururile vagi, simbolism și influența muzicii japoneze. Debussy a lucrat la uvertură între anii 1903 și 1905, și a dedicat-o editorului său, Jaques Durand. Premiera a avut loc la Paris în 1905, sub bagheta dirijorului Camille Chevillard.

Accesul la ambele concerte al Festivalului Enescu se va face pe bază de certificat verde. Masca este obligatorie, pe nas și pe gură, pe toată perioada prezenței în interiorul clădirilor unde au loc concertele.

SERIA CONCERTE ȘI RECITALURI

ORA ÎNCEPERII: 16.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 16.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: ATENEUL ROMÂN

ORCHESTRA FILARMONICII GEORGE ENESCU

GABRIEL BEBEȘELEA dirijor

Program:

Grieg Peer Gynt op. 23

VLAD IVANOV povestitor

RODICA VICĂ soprană

Enescu Strigoii

RODICA VICĂ Regina (soprană)

ALIN ANCA Narator

TIBERIUS SIMU Arald (tenor)

FLORIN ESTEFAN Vrăjitorul (bariton)

Gabriel Bebeșelea este dirijorul principal al Filarmonicii de Stat „Transilvania” Cluj-Napoca. Admirat pentru entuziasmul și muzicalitatea sa, s-a bucurat de o reputație care a crescut substanțial și rapid în ultimii ani, consacrându-l ca pe o stea cu o ascensiune rapidă în lumea dirijatului.Câteva momente importante ale stagiunii de concerte 2019/2020 sunt debuturile alături de Rundfunk‑Sinfonieorchester Berlin, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestra Simfonică din Barcelona, Tonkunstler Orchestra și Orchestra Simfonică din Singapore. De asemenea, Gabriel Bebeșelea se va întoarce la Konzerthausorchester Berlin, la Orchestra Filarmonică Națională Rusă, Orchestra Simfonică Academică de Stat „Evgheni Svetlanov” din Rusia și la Orchestra Ulster. Alături de Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, a înregistrat un CD cu oratoriul redescoperit al lui George Enescu, „Strigoii” și a sa „Pastorale – Fantaisie pour petite orchestre” (ediție curatoriată de Gabriel Bebeșelea). CD-ul a fost lansat la casa de discuri Capriccio în luna septembrie 2018.

SERIA MARI ORCHESTRE ALE LUMII

ORA ÎNCEPERII: 19.30​

ORA SOSIRII PRESEI: 19.00​

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI

ORCHESTRA ACADEMIEI NAȚIONALE SANTA CECILIA DIN ROMA

DANIELE GATTI dirijor

JEAN YVES THIBAUDET pian

Program:

Enescu Simfonia nr. 4 în mi minor

Ravel Concertul în sol major pentru pian și orchestră

Debussy La Mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre

Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia din Roma a fost prima orchestră din Italia care s-a dedicat exclusiv repertoriului simfonic, oferind premiere ale principalelor capodopere ale anilor 1900, precum Fântânile Romei și Pinii Romei de Respighi. Fondată în 1908, Orchestra a fost dirijată de unele dintre cele mai importante figuri muzicale ale secolului XX: de la Mahler, Debussy, Saint-Saëns, Strauss, Stravinsky, Sibelius, Hindemith, Toscanini, Furtwängler, De Sabata, Karajan și Abbado până la cei mai impresionanți interpreți ai zilelor noastre, inclusiv Gergiev, Thielemann, Dudamel, Temirkanov, în timp ce Bernardino Molinari, Franco Ferrara, Fernando Previtali, Igor Markevitch, Thomas Schippers, Giuseppe Sinopoli, Daniele Gatti și Myung-Whun Chung au fost directorii muzicali. Leonard Bernstein a fost președinte de onoare între 1983 și 1990.

Daniele Gatti a absolvit ca dirijor de orchestră și compozitor la Conservatorul Giuseppe Verdi din Milano. Este Director Muzical al Teatrului dell’Opera din Roma și ocupă aceeași funcție la Orchestra Mozart. De asemenea, este consilier artistic al Orchestrei de Cameră Mahler (MCO). A fost dirijor principal al Orchestrei Regale Concertgebouw (RCO) din Amsterdam și a ocupat anterior roluri prestigioase în cadrul unor instituții muzicale importante precum Academia Națională din Santa Cecilia, Orchestra Filarmonică Regală, Orchestra Națională a Franței, Opera Regală din Londra, Teatrul Comunal din Bologna și Opera din Zurich. Filarmonica din Berlin, Filarmonica din Viena, Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Bavareze și Filarmonica Teatrului Scala sunt doar câteva dintre renumitele instituții simfonice cu care lucrează. Unele dintre numeroasele producții importante noi pe care le-a dirijat includ Falstaff pus în scenă de Robert Carsen (la Londra, Milano și Amsterdam); Parsifal pus în scenă de Stefan Herheim deschizând Festivalul din Bayreuth din 2008 (unul dintre puținii dirijori italieni care au fost invitați la festivalul wagnerian); Parsifal pus în scenă de François Girard la Metropolitan Opera din New York; patru opere la Festivalul din Salzburg (Elektra, La bohème, Die Meistersinger von Nürnberg, Il Trovatore).

Timp de mai bine de treizeci de ani, Jean-Yves Thibaudet a concertat peste tot în lume, a înregistrat peste 50 de albume construindu-și reputația ca unul dintre cei mai valoroși pianiști ai zilelor sale. Are în repertoriu o mulțime de lucrări solo, de muzică de cameră și orchestrală, de la Beethoven, Liszt, Grieg și Saint-Saëns, la Khachaturian și Gershwin, și până la Oliver Messiaen, Qigang Chen, James MacMillan, Richard Dubugnon și Aaron Zigman. Încă de la începutul carierei sale, a delectat publicul prin muzica sa, dincolo de repertoriul standard, a abordat genuri de la jazz și până la muzica de operă, realizând numeroase transcripții pentru pian. Profundele sale prietenii realizate prin intermediul profesiei i-au adus colaborări fructoase cu lumea filmului, a modei și a artelor vizuale, străbătând astfel lumea.

BUCUREȘTIUL CREATIV

• Expoziția de fotografie și documente inedite despre George Enescu și Festivalul Enescu „Enescu. Geniul și Festivalul. Chipuri de iubire” are loc între 1-26 septembrie 2021, la Ateneu și la Sala Palatului. Expoziția este un proiect comun al Festivalului Enescu, împreună cu fotografii oficiali ai săi, Andrada Pavel, Cătălina Filip, Andrei Gândac și Alex Damian, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe și Muzeul Enescu.

• Film în 7 episoade dedicat Festivalului Internațional George Enescu 2021, difuzat de TVR.

• Producția Constantin Silvestri – Avant-gardist, master improviser, homme passionné

Program: sâmbătă, 28 august 2021 – duminică, 26 septembrie 2021, realizat în Marea Britanie de Anda Anastasescu și Nicolas Gaster; Episoade: Prelude, Lead Soldiers, The Little Shepherd, Fireworks, Pictures at an Exhibition, Nocturne.

Accesul la ambele concerte ale zilei, pe bază de certificat verde